Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der brutale Mord eines Moslems an einem langgedienten Parlamentarier in einer Kirche schockt Großbritannien: Am vorletzten Freitag rannte ein somalischstämmiger Moslem in die Kirche im Küstenort Leigh-on-Sea in der Grafschaft Essex, 60 Kilometer östlich von London. Dort hielt der Parlamentsabgeordnete David Amess, ein konservativer Katholik, der sich unter anderem für Tierschutz und den Brexit einsetzte und für sein Engament für Israel bekannt war, eine Bürgersprechstunde. Er war in der Bevölkerung beliebt, hatte immer ein Ohr für die Bürger und wurde seit fast 40 Jahren ins britische Parlament gewählt. Seinen Besuch am 18.6.2019 beim Roten Kreuz könnte man allerdings als zu unkritsch gegenüber der massiven und unkontrollierten Zuwanderung bewerten.

Der Moslem soll, wie Augenzeugen und die Zeit berichten, über ein Dutzend Mal auf David Amess eingestochen haben. Obwohl Rettungs-Sanitäter schnell in der Kirche waren und um sein Leben kämpften, starb der Tory-Abgeordnete noch am Tatort. Der 69-jährige hinterlässt seine Ehefrau und fünf Kinder. Eine seiner vier Töchter, Katie Amess, ist Schauspielerin und Moderatorin.

Nach ersten Ermittlungen wird der Mord als Terrorakt eingestuft. Es gebe laut ZDF „eine mögliche Motivation“ in Verbindung zu „islamistischem Extremismus“. Die Ermittlungen werden von der britischen Anti-Terror-Einheit geleitet. Wie der britische Islamkritiker Tommy Robinson dem „Islamistenjäger“ Irfan Peci bei der 7-Jahres-Feier von Pegida Dresden mitteilte, wird die Pro-Israel-Einstellung von David Amess als wahrscheinliches Tatmotiv des somalischen Moslems angesehen. Laut Standard gehen die Staatsanwälte davon aus, dass Ali Harbi Ali mit der Terrororganisation „Islamischer Staat“ verbunden sei und David Amess auch wegen seiner Zustimmungen im Parlament für Unterstützung von Luftangriffen auf Syrien ins Visier genommen habe.

Die BBC meldet, dass Nick Price vom Crown Prosecution Service bei diesem Mord eine terroristische Verbindung sehe und sowohl religiöse als auch ideologische Motive vorlägen. Der 25-jährige Täter heißt Ali Harbi Ali, und schon der Name zeige eine Verbindung zum Dschihad, wie Irfan Peci berichtet. Harbi stamme laut Peci vom arabischen Wort „harb“, was Krieg bedeutet. Dieser Begriff ist in der Ideologie des Politischen Islams auch als „dar al-harb“ bekannt, das „Haus des Krieges“, womit die Lander bezeichnet werden, in denen (noch) die Ungläubigen herrschen.

Die Times berichtet, dass Ali Harbi Ali seit zwei Jahren einen Terroranschlag plante und auch zwei andere britische Abgeordnete im Visier hatte. Der Täter sei den Behörden zuvor bekannt gewesen und habe schon an einem De-Radikalisierungsprogramm teilgenommen, wie Irfan Peci in seinem Wochenrückblick berichtet. Offensichtlich ohne Erfolg.

Laut Standard wurde der Somalier in der Radiologieabteilung des King’s College Hospital in London zum Techniker ausgebildet. Sein Vater war früher Berater des somalischen Ministerpräsidenten.

Der Moslem habe nach seiner Mordtat keinerlei Versuche gemacht, zu fliehen, sondern seelenruhig auf seine Festnahme gewartet. Aus seiner Sicht wohl: Mission vollbracht, keinerlei Unrechtsbewusstsein, nur Allah kann ihn richten – und der wird ihn ja schließlich für seinen Dschihad gegen einen ungläubigen Feind reichlich belohnen.

Trotzdem verschweigt der Artikel von der ARD Tagesschau die Identität des somalischen Moslems und das radikal-islamische Tatmotiv. Politisch korrekt ist nur von einem „25 Jahre alten Mann“ und einem möglichen „terroristischen Hintergrund“ die Rede.

Aber das Framing der ARD geht noch weiter: Die Tat erinnere an den Mord an der Labour-Abgeordneten Joanne Cox 2016 ebenfalls im Rahmen einer Bürgersprechstunde. Da spricht die Tagesschau Klartext: „Täter war ein Rechtsextremist“. Und versucht weiter den Eindruck zu erwecken, auch hier könne ein Rechtsextremist der Täter sein: Der Ehemann von Joanne Cox habe nach dem Angriff auf Amess sein Entsetzen geäußert, die Attacke habe den Schmerz zurückgebracht.

Die ARD erinnert nicht an einen anderen Mordversuch an einen britischen Abgeordneten, den Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Zeit erwähnen: Im Mai 2010 überlebte der Labour-Abgeordnete Stephen Timms einen Mordanschlag einer radikalen Moslemin mit einem Messer. Die Studentin war von Online-Predigten eines mit Al-Kaida in Verbindung stehenden Predigers radikalisiert worden. Aber das ist nunmal aus Sicht der politkorrekten GEZ-„Journalisten“ das falsche Tatmotiv. Rechtsextremismus passt viel besser ins gewünschte Narrativ.

So funktioniert die Manipulation der Zuschauer und Leser vom Zwangsgebührensender ARD: Hängen bleibt der Rechtsextremismus als Terror-Motiv. Kein Wort vom somalischen Moslem, kein Wort vom radikal-islamischen Terror. Und wenn es absolut nicht mehr zu verschweigen ist, dass ein Moslem der Terrorist war, schwenkt man ganz schnell auf vermeintliche „psychische Erkrankungen“ des Täters um.

Nach dem exakt gleichen Muster geht die extrem linke taz vor: Der Täter wird völlig neutral als „junger Messerstecher“, „Mann“ und „25-jähriger“ beschrieben. Ohne jegliche Konkretisierung. Dafür die lange und breite Darstellung des rechtsextremen Mörders von Joanne Cox. So sieht linke tendenziöse Propaganda aus, die mit objektivem Journalismus rein gar nichts mehr zu tun hat.

Im Nachhinein gesehen ist es geradezu eine unheilvolle Vorahnung, dass David Amess vor sieben Monaten in einer Parlamentsstunde Premierminister Boris Johnson von dem Messermord an einem erst 18 Jahre alten Einwohner in seinem Wahlkreises berichtet hat. Dies sei entsetzlich für seine Familie und Freunde gewesen, die er zurückgelassen habe. Amess fragte, was getan werde, um die Messerkriminalität zu bekämpfen. Premier Johnson habe mit Beileidsbekundungen geantwortet. Es gebe nichts, um den Schmerz über den Verlust zu lindern. Die Regierung sei aber dabei, mehr Polizei zur Bekämpfung des Verbrechens einzustellen. Sie habe schon 6600 von 20.000 geplanten neuen Polizeibeamtenstellen besetzt.

Nun ist Boris Johnson, der David Amess als einen „der nettesten Menschen“ in der Politik bezeichnete, mit desssen Ermordung konfrontiert. Und wir fragen uns, was gegen den radikalen Politischen Islam getan wird, der für diesen Terror verantwortlich ist.

Britische Zeitungen berichten von radikal-islamischen Milieus, die sich in dortigen Großstädten immer mehr ausbreiten. Von fundamentalistischen Moscheen aus würden ganze Stadtteile unter taliban-ähnliche Regeln gebracht. Radikale Moslems könnten Monate verbringen, ohne Kontakt zu der britischen Mainstream-Gesellschaft zu haben. Bisher schaut die britische Regierung tatenlos zu. Genauso wie die deutsche.

Die Ermordung von Sir David Amess reißt eine tiefe Lücke. Der Politiker, der als echter Gentleman galt, wird nicht nur in seinem Wahlkreis schon jetzt sehr vermisst.

