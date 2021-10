Von W. SCHMITT | Die von Janina Kuhnke angestoßene Debatte über die Sterilisation von Deutschen (PI-NEWS berichtete) geht weiter. Ist es tatsächlich sinnvoll und notwendig, indigene Deutsche zu sterilisieren? Auf den NS-Staat und dessen Sterilisationen soll im folgenden dabei kein Bezug genommen werden: Janina Kuhnkes Vorschlag bezog sich ja nicht auf die Sterilisation von Menschen, die aufgrund individueller biologischer Merkmale durch den Staat zur Zwangssterilisation ausselektiert wurden, sondern auf die Sterilisation der indigenen Bevölkerung in Deutschland insgesamt, unabhängig von persönlichen Eigenschaften. Kuhnkes gedanklicher Vorstoß zur Sterilisation indigener Deutscher und die Praktiken des Dritten Reiches sind daher nur bedingt vergleichbar.

Janina Kuhnke, dies sei als Hintergrund kurz vorweggestellt, ist eine der breiten Öffentlichkeit eher unbekannte Buchautorin, der jüngst allerdings durch ihren Boykottaufruf der Frankfurter Buchmesse eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil wurde. Ihren Vorschlag zur Sterilisation „weißer“ Deutscher veröffentlichte sie erstmals auf Twitter, wörtlich schrieb sie: „Ich finde ja, priviligierte weiße Deutsche sollten sterilisiert werden, um die Umwelt zu schonen.“

Vor einer weiterführenden Analyse dieser Forderung sei Janina Kuhnkes auf den ersten Blick gewagt wirkende Aussage zunächst genauer verstanden. Mit ihrer auf die Hautfarbe abstellenden Umschreibung „weiß“ sind vermutlich in erster Linie indigene Deutsche gemeint. Zwar haben auch in Deutschland eingebürgerte Polen oder Russen – selbst manche eingebürgerten Türken – eine „weiße“ Hautfarbe, nicht ganz ersichtlich ist allerdings aus Kuhnkes Beitrag, ob diese verhältnismäßig wenigen Personen im Rahmen der von ihr angeregten Sterilisationen „weißer Deutscher“ ebenfalls von solchen Maßahmen betroffen sein sollten – im folgenden sei dies aber als eine Nebenfrage der Gesamtthematik ausgeklammert.

Auch Janina Kuhnkes zusätzliche attributive Konkretisierung, nicht nur „weiße“, sondern auch „priviligierte“ Deutsche seien zu sterilisieren, lässt Fragen offen. Wäre der indigen-deutsche Hartz IV-Empfänger, der in seinem Duisburger Sozialhochhaus haust, im Sinne von Kuhnkes Überlegungen als „priviligiert“ anzusehen? Würde der indigen-deutsche Rentner, der im Müll der Tankstelle nach leeren Plastikflaschen sucht, während neben ihm der aus Nigeria immigrierte Drogenhändler gerade seinen Lamborghini einparkt, berechtigterweise als „priviligiert“ gelten?

Oder sind mit „priviligiert“ im Sinne Kuhnkes eher die Reichen und Wohlhabenden gemeint? Aber nehmen wir auch diese sprachlichen Feinheiten als Unterthemen aus der Debatte: Der Kern der ganzen von Janina Kuhnke aufgeworfenen Fragestellung ist ja letztlich das Pro und Contra einer Sterilisation indigen-deutscher Männer, einfach aufgrund der Tatsache, weil sie indigene Deutsche sind. Thematisiert werden sollen im folgenden also Pro und Contra einer Sterilisation von etwa 30 Millionen indigen-deutschen Menschen – so viele indigen-deutsche Männer dürfte es bei rund 75 Prozent indigenem Bevölkerungsanteil derzeit in Deutschland noch geben.

Organisatorisch dürfte die Sterilisation von derart vielen Menschen keine sonderliche Herausforderung darstellen. Wir haben gerade während der Corona-„Pandemie“ erlebt, dass der Staat in der Lage ist, in großem Stil medizinische Massenbehandlungen durchzuführen und sich mithilfe geeigneter Propaganda auch leicht eine politische Stimmung im Land erzeugen lässt, in der jeder, der sich staatlich vorgegebenen medizinischen Eingriffen widersetzt, als gesellschaftlicher Aussatz gilt. Rechtlich wären, auch dies eine Erfahrung der Corona-Zeit, vermutlich ebenfalls keine besonderen Hürden zu überwinden. Und aus medizintechnischer Sicht sind Sterilisationen heutzutage weitgehend risikolose Eingriffe, deren Effizienz sich durch diverse Zusatzmaßnahmen zudem noch steigern ließe – denkbar wäre zum Beispiel, dass indigen-deutsche männliche Säuglinge schon sofort nach der Geburt entmannt werden. Folgt man Janina Kuhnkes Gedankengängen also im Detail noch ein Stück weiter, lassen sich mit einiger Phantasie sicher genügend Ansätze finden, um die Sterilisation deutscher Indigener sowohl medizintechnisch als auch verwaltungsorganisatorisch mit angemessener Effizienz umzusetzen.

Aber wie steht es mit ethischen Fragen in diesem Zusammenhang?

Natürlich sind die Parallelen zum Faschismus in Janina Kuhnkes Anregung unübersehbar: Die ganze Grundüberlegung, bestimmte Menschengruppen aufgrund ihrer biologisch bedingten Eigenschaften zu sterilisieren, folgt ja einer geistigen Konzeption, die auf das allerengste mit dem Faschismus, insbesondere dem deutschen Faschismus der 30er Jahre, verbunden ist. Solche Gedankengebäude aus der NS-Zeit in der heutigen Zeit wieder aufzugreifen und nur den Personenkreis der von Sterilisationen Betroffenen zu verändern, erfordert politischen Mut: Janina Kuhnke gesellt sich hier mit ihren Überlegungen ja zu geistigen Urhebern, mit denen aus gutem Grund kein humanistisch verhafteter Mensch etwas zu tun haben will, damals nicht und heute auch nicht.

Aber die Idee ist nun einmal in die öffentliche Debatte gelangt und sollte daher nicht einfach zum alten Eisen gelegt werden: auch deshalb nicht, weil Janina Kuhnke durch ihren aktuellen Boykottaufruf der Buchmesse eine gewisse Prominenz erlangt hat. Also: Wäre es trotz aller gespenstischen Erinnerungen an die pseudomedizinischen Praktiken des NS-Regimes aufgrund der besonderen Anforderungen der heutigen Zeit – Janina Kuhnke bemüht zur Rechtfertigung den Umweltschutz – politisch und ethisch als sinnvoll und notwendig anzusehen, etwa 30 Millionen indigene deutsche Männer zu sterilisieren?

Die unmittelbar eintretende Folge einer solchen Sterilisation wäre natürlich die Ausmerzung der indigenen Deutschen als ethnischer Gruppe in Deutschland. Politisch durchaus Sinn ergeben könnte eine solche Maßnahme etwa aus Sicht der immigrierten Population mit Blick auf das historische Vorbild der Türkei: Letztlich entledigten sich auch die nach Kleinasien zugewanderten Turkvölker der indigenen Armenier eines Tages durch Massenmord, seither ist in der Türkei, einst ein bunter Vielvölkerstaat, die widrige politische Diskussion darüber beendet, wem das Land gehört. Eine Massensterilisation indigener Deutscher wäre daher unter Umständen im Verhältnis immer noch als relativ humane Maßnahme anzusehen – und ließe sich genau aus dieser Perspektive auch rechtfertigen: politisch in jedem Fall und vielleicht sogar ethisch.

Indigene Deutsche sterilisieren, also ja oder nein? Auch wenn sich diese Frage aufgrund der Komplexität der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland heutzutage sicher nicht mehr so einfach beantworten lässt wie in den Jahren der Nachkriegszeit, als die medizinischen Ekelhaftigkeiten der NS-Herrschaft noch stärker im Bewusstsein der Menschen verhaftet waren als in der Gegenwart, dürften die Befürworter einer solchen Maßnahme sicher eine ganze Reihe insbesondere ethnopolitischer Argumente ins Feld führen, die eine Sterilisation indigener deutscher Männer in Deutschland als ratsam erscheinen ließen – ebenso wie die Skeptiker ihrerseits allerlei moralische Argumente gegen eine solche Sterilisation vorbringen dürften.

Janina Kuhnke sei es zumindest verdankt, diese gesellschaftliche Debatte über die Zwangssterilisation bestimmter Menschengruppen in Deutschland nach jahrzentelanger Unterbrechung wieder neu angestoßen zu haben.