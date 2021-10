„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 26/10. Ach ihr lieben Leute, die Welt ist schon verrückt: In Österreich muss der Kanzler wegen Korruptionsverdacht zurücktreten und in Deutschland wird ein Minister, der unter Korruptionsverdacht steht, Bundeskanzler.

Und der arme Mann braucht ja auch einen fahrbaren Untersatz. Wer von euch jetzt denkt, dass unser neuer Bundeskanzler mit seiner Fahrzeugwahl ein Zeichen setzt in Sachen neuer Mobilität, den muss ich leider enttäuschen.

Zwölf Zylinder mit 680 PS – naja, ein Mercedes. Hat doch die neue Bundesregierung noch schnell die Gelegenheit wahrgenommen, bevor sie Mercedes plattgemacht haben, nochmal eine S-Klasse für den Herrn Scholz zu bestellen.

So werden wir also in Zukunft nicht nur deutsche Autos in ausländischen Filmen sehen, sondern auch, wenn unser Bundeskanzler um die Ecke kommt. Schwer gepanzert und sogar gegen Gasangriffe abgesichert, man kann ja nie wissen, was die Zukunft alles so bringt…“

