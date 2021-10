Von RÜDIGER | Hätte die Bundeswehr 2015 die deutsche Grenze vor der größten Völkerwanderung in Europa seit der Römerzeit geschützt, wären zahllose Menschen in Deutschland heute noch am Leben. Die Morde vom Breitscheidtplatz hätte es nicht gegeben, auch nicht die Schande der Kölner Silvesternacht. Viel Leid wäre den Menschen in Deutschland erspart geblieben, wenn im Herbst 2015 zumindest ein Warnschuss an der Grenze abgegeben worden wäre, um die arabische Völkerwanderung zu stoppen. Bis heute gehört es zu den großen Rätseln dieser Völkerwanderung, warum 2015 kein einziger Schuss fiel.

Kanzlerin Merkel erklärte damals, man könne eine so lange Grenze gar nicht verteidigen. Für die Bundeswehr trifft das vielleicht sogar zu: Die Bundeswehr ist bekanntlich eine Verliererarmee. Aber hätte man es mit der Verteidigung trotz aller Schwäche nicht wenigstens versuchen können? Auch wenn die Bundeswehr ohnehin nicht in der Lage ist, die Grenze zu schützen: Hätte zumindest ein einziger Schuss an der Grenze nicht doch eine gewisse Wirkung auf Geschwindigkeit und Druck dieser Völkerwanderung entfalten können?

Vorangestellt sei hier: Schuss ist nicht gleich Schuss. Ein Schuss kann auch ein einfacher Warnschuss sein. Jeder Mensch, der eine Landesgrenze zu überschreiten versucht, muss damit rechnen, dass auf der andere Seite Sicherheitskräfte stehen, deren Aufgabe es ist, diese Landesgrenze schützen. Selbst wenn viele Araber Analphabeten sind und auch sonst nur wenig wissen: Diese Grundkenntnisse zum Wesen einer Landesgrenze sollten auch in Aleppo bekannt sein. Ein Warnschuss hätte daher helfen können, den eindringenden Arabern genau diese allgemeine Wesenshaftigkeit einer Landesgrenze in Erinnerung zu rufen: Halt, nicht weiter! Wer sich trotz Warnung dann dennoch zum Weitermarsch entschließt, tut dies auf eigenes Risiko – auch diese Botschaft eines Warnschusses sollte nicht schwer zu verstehen sein.

Wahrscheinlich hätten viele Mitmarschierer der damaligen Völkerwanderung diese Botschaft auch begriffen und wären nach einem Warnschuss erst einmal stehen geblieben. Es ist also durchaus plausibel anzunehmen, dass ein Warnschuss zumindest etwas Zeit verschafft hätte und die Geschwindigkeit der Völkerwanderung verlangsamt hätte.

Fraglich ist allerdings, ob ein solcher Warnschuss auch eine dauerhafte Wirkung erzielt hätte. Vermutlich ist diese Frage zu verneinen: Der Wille zum Eindringen nach Deutschland, die Aussicht auf Geld ohne Arbeit, willige Frauen, dürfte für die damals eindringenden arabischen Männer zu verlockend gewesen sein, als dass sich diese jungen Männer durch einen Schuss in die Luft von ihrem Vorhaben hätten abbringen lassen. Außerdem waren viele dieser Männer – wie wir seither leidvoll erfahren haben – von hoher Gewaltbereitschaft und krimineller Energie geprägt, und solche Leute lassen sich nicht von Geballer in die Luft in ihrem Tatendrang hemmen.

Auf den Warnschuss hätte daher früher oder später ein scharfer Schuss folgen müssen, um die Warnwirkung dauerhaft aufrecht zu erhalten: Zunächst ein Schuss in die Beine vielleicht, um dadurch auch ein Signal der Menschlichkeit zu setzen. Der Staat hätte also ab einem bestimmten Zeitpunkt abwägen müssen, wessen körperliche Unversehrtheit er bei der Verteidigung der Landesgrenze höher zu schätzen hat: die Unversehrhet der Menschen jenseits oder diesseits der Grenze. Angesichts der Hunderten von Toten und Vergewaltigten, vielleicht Tausenden von verwundeten Menschen diesseits der Grenze, die seit 2015 zu Opfern der eingedrungenen arabischen Männermassen wurden, wissen wir heute: Der Staat hätte die Unversehrheit der Menschen diesseits der Grenze auf jeden Fall höher schätzen müssen, selbst um den Preis einiger schussverletzter Personen jenseits der Grenze.

Vielleicht hätte 2015 irgendwann auch so scharf geschossen werden müssen, dass es jenseits der Grenze zu Toten gekommen wäre. Aber im Rückblick erkennen wir heute: Selbst bei ein paar dutzend Toten jenseits der Grenze hätte es insgesamt immer noch weniger Opfer gegeben als seit 2015 Opfer der arabischen Eindringlinge in Deutschland zu beklagen waren. Selbst wenn der Staat 2015 scharf geschossen hätte, hätte es in der Gesamtbeschau weniger Tote gegeben. Zudem wäre zahllosen Vergewaltigten und Körperverletzten, die seit 2015 ebenfalls zu Opfern der arabischen Eindringlinge wurden, ihr körperliches und seelisches Leid erspart geblieben. Aus heutiger Sicht ist also ganz klar: 2015 hätte an der Grenze geschossen werden müssen.

Aber hinterher ist man bekanntlich immer klüger, und wir sollten die damaligen Entscheider nicht im nachhinein für Entscheidungen verurteilen, die aufgrund der damaligen Lagebeurteilung getroffen wurden, weil man es nicht besser wusste. Die tatsächliche Gewaltbereitschaft der Eindringlinge, das Ausmaß an Willen zu töten und zu vergewaltigen, das da 2015 nach Deutschland einmarschierte, wurde seinerzeit schlichtweg unterschätzt. Vermutlich ging man in Berlin davon aus, dass das Eindringen von über einer Million junger Männer aus Arabien ohne jegliches körperliches Risiko für die Menschen diesseits der Grenze sei und die damals jenseits der Grenze auf ihren Einmarsch harrenden Personen daher ebenfalls keinem körperlichem Risiko ausgesetzt werden sollten. Eine fatale Fehleinschätzung, wie wir heute wissen, die hunderte von Menschen in Deutschland seither ihr Leben kostete, unzählige Menschen zu schwerverletzten Krüppeln machte, unzählige Frauen seit 2015 mit der Erinnerung an ihre sexuelle Schändung durch unsere Städte geistern lässt.

„2015 darf sich nicht wiederholen“, heißt es immer wieder. Aus den Erfahrungen von 2015 zu lernen heißt deshalb auch: Selbst eine schlecht ausgerüstete, schwächliche Verliererarmee wie unsere Bundeswehr sollte sich endlich ins Gedächtnis rufen, was der eigentliche Sinn und Zweck jeder Armee ist: die Menschen diesseits der Grenze zu schützen. Und zwar mit der Waffe.