„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 08/11. […] Der Münchner Erzbischof Marx hat fürs Impfen Werbung gemacht. ‚Impfen ist die Möglichkeit, auf die Gesundheit aller zu achten‘ – das sagte der Münchner Kardinal bei einem Gottesdienst in der Frauenkirche. Wo er Recht hat, hat er Recht. Nur doof, dass er jetzt an Conora erkrankt ist und das, obwohl er zweimal geimpft ist. Aber im Prinzip ist es ja genau das, was er gesagt hat: Impfen ist ja nur die Möglichkeit, auf die Gesundheit aller zu achten und bezieht so wie es aussieht die Person, die geimpft wurde, nicht mit ein…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)