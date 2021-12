Die Kampagne “Impfstreik – Wir sind bereit!” zeigt Wirkung. Ein Bündnis aus der Alternativen Gewerkschaft Zentrum, COMPACT, PI-NEWS, den Freien Sachsen und der Zeitschrift “Demokratischer Widerstand” ruft zur Einschreibung in die Bereitschaftslisten zum Impfstreik auf.

Es ist noch kaum drei Wochen her, dass unser Aufruf ins Netz gestellt wurde – doch bereits die ersten Ergebnisse sind sehr erfreulich: Unter “Impfstreik – Wir sind bereit!” haben sich annähernd 20.000 Menschen mit Wohnort/Region und Beruf/Branche registriert, das Gros mit etwa 5000 kommt aus Klinikberufen und der Pflege. Die sollen per Gesetz schon ab Mitte März an die Spritze gezwungen werden, bei ihnen ist also die Not am Größten.

In der Selbstverpflichtung, die man auf impf-streik.de unterzeichnen kann, heißt es:

„Ich bin nicht bereit, mich impfen zu lassen beziehungsweise noch einmal impfen zu lassen. Ich bin bereit, zur Verhinderung der Impfpflicht als letztes Mittel auch in den Streik zu treten.“

Zur Erläuterung schreiben die Initiatoren:

“Bitte tragen Sie sich in die Liste ein, aber NICHT mit Ihrem richtigen Namen – wir benötigen nur eine aktive Emailadresse von Ihnen, damit wir Sie ständig auf dem Laufenden halten können. Wichtig ist jedoch, dass Sie auf der Liste Ihren Wohnort und Ihre Branche richtig eintragen – daraus können wir ersehen, in welchen Regionen und Berufsgruppen wir schon eine kritische Masse erreicht haben, die wir so vernetzen, dass sie zunächst mit Demonstrationen, dann mit zivilem Ungehorsam in Aktion treten können. Die Teilnehmer an punktuellen Nadelstich-Aktionen werden durch die Solidarität der großen Masse geschützt und getragen. Wenn wir uns gut koordinieren und friedlich die Kampfkraft von Millionen zeigen, wird die Regierung in diesem Stadium zurückweichen und wir müssen nicht zum Streik selbst aufrufen. Aber der Staat soll wissen: Wir sind bereit!”

Bei der angespannten Personallage in Kliniken und Heimen ist schon die jetzige Zahl von etwa 5000 streikbereiten Pflegekräften ein Druckmittel, vor allem, wenn sich (wie es sich für Sachsen abzeichnet), zu regionalen Ballungen der Streikbereitschaft kommt. Unterstützung können Streikbereite durch Betriebsräte der Alternativen Gewerkschaft Zentrum bekommen: Das Zentrum, ursprünglich auf die Automobilbranche konzentriert, hat seine Reihen für den Gesundheitssektor geöffnet und sucht Kandidaten für die anstehenden Betriebsratswahlen. Hunderte haben sich schon bereit erklärt! Meldet Sie sich hier.

Völlig unabhängig von der Impfstreik-Kampagne zeigen die Streikwilligen aus den Klinik- und Pflegeberufen auch auf andere Weise, dass sie sich gegen eine Impfpflicht durch eine Abstimmung mit den Füßen, das heißt Arbeitsniederlegung und Kündigung, wenden werden. Besonders beachtenswert ist die Aktion “Pflege zeigt Gesicht”, mit der über 18 Betroffene in Kurzvideos Name und Gesicht zeigen und zum Ausdruck bringen, dass sie die Pflege oder einen anderen sozialen Beruf bei einer Impfpflicht verlassen werden. Außerdem haben 1050 Beschäftigte (Stand 22.12.) bei den Initiatoren ihre Berufsurkunde eingereicht, darauf den Nachnamen geschwärzt und durch das Statement „Impfpflicht? Ohne mich!“ signalisiert, dass sie bei einer Impfpflicht den Beruf verlassen werden.

Eine weitere Protestform hat mittlerweile die Arbeitsämter erreicht. So meldet der SWR am 30. Dezember: “Bei der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim haben sich bereits vereinzelt Menschen aus medizinischen Berufen arbeitssuchend gemeldet, die sich nicht impfen lassen möchten.” Ähnliche Meldungen gibt es aus anderen Bundesländern. Steigen solche Meldungen massenhaft, könnten sie den Klinikbetreibern erheblich Angst vor Personalengpässen nach Einführung der Impfpflicht machen. Doch Vorsicht, diese Waffe könnte auch ins Leere laufen: Zum einen gibt man auf dem Amt seinen Namen preis und ist dadurch als “Impfverweigerer” registriert. Zum anderen gibt es bereits Fälle, wo “Impfverweigerer” gar nicht gekündigt wurden, sondern ohne Kündigung vom Arbeitgeber auf “Gehalt null” gesetzt wurden. Damit ist man von einem Tag auf den anderen mittellos, ohne dass man sich beim Jobcenter um ALG bemühen könnte….

Deshalb ist der Weg, über anynoyme Streikbereitschaftserklärungen im Untergrund ein mächtiges Druckpotential aufzubauen und dies dann bei genügender Stärke durch “Nadelstichaktionen” sichtbar werden zu lassen, für den Einzelnen gefahrloser und in der Summe effektiver.

Verbreiten Sie also die Webseite “Impfstreik – Wir sind bereit!”, tragen Sie sich in die Bereitschaftslisten ein und werben Sie bei Kollegen und Freunden, es Ihnen gleich zu tun. Über regelmäßige Emails an die Unterzeichner halten wir Sie auf dem Laufenden – auch falls Telegram abgschaltet oder eingeschränkt werden sollte. Natürlich haben wir auch eine Telegram-Seite zum Abonnieren und Weiterverbeiten, aber wichtiger ist Ihre Eintragung in die Bereitschaftslisten zum Streik!