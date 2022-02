„[…] Wisst ihr, was eine maskenbefreite Brauchtumszone ist? Falls nicht, kann ich euch das gerne erklären: Die Stadt Köln hat nämlich jetzt zum Straßenkarneval die ganze Stadt zur Brauchtumszone erklärt. So brauchen sich die Feiernden nicht zu maskieren, ich meine jetzt mit der Atemschutzmaske. Allerdings müssen alle, die unter freiem Himmel Karneval feiern wollen, vollständig geimpft sowie geboostert oder frisch getestet sein. OK, das mit den Getesteten kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, aber geboostert und geimpft? Weiß man doch mittlerweile, dass die auch Leute anstecken können und dass man sich durchaus auch infizieren kann, wenn man geimpft oder geboostert ist. […]“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)