Von KEWIL | Während im Westen wegen der Ukraine nur noch der kopflose, blanke Wahnsinn herrscht, hat Russland erkennbar klare Ziele. Putin hatte jahrelang Zeit, alles durchzudenken und vorzubereiten. Es ist eigentlich einfach.

Russland will, wie hunderte Male gesagt und gefordert, nicht von der NATO endlos immer stärker eingekreist werden. Die NATO und die USA müssen sich zurückhalten und auch neutrale Staaten entlang der russischen Grenzen zulassen und nicht laufend Russlands Vorfeld mit Geld und Waffen aufhetzen und destabilisieren.

Um das durchzusetzen, will Russland aber keine Besetzung der Ukraine. Warum soll man sich mit einem Problemstaat belasten. Russland hat wahrlich selber Probleme genug. Es handelt sich also um keinen Krieg, sondern eine begrenzte militärische Operation.

Als erstes wurden von Russlands Armee die Flughäfen der Ukraine lahmgelegt. Das geschah aus der Luft mit Artillerie, Raketen und der Luftwaffe. Wenn im Rahmen dieser Aktionen ein Wohngebäude getroffen wurde, war das keine Absicht, sondern ein Versehen oder fehlgeleitete Raketen oder ein abstürzendes Flugzeug. Terror gegen die Bevölkerung ist nicht im Plan.

Zweitens schickt Russland keine eigenen Soldaten, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Es werden zuvörderst Freiwillige von der Krim und russische Freischärler aus dem Donbass geschickt. Aber auch mit denen wird es keinen jahrelangen Stellungskrieg (wie etwa einst im Ersten Weltkrieg) geben. Ziel sind schnelle, erfolgreiche Aktionen, Sabotageakte, die Stilllegung diverser militärisch wichtiger Infrastruktur et cetera.

Drittens: Hinter den Frontlinien werden bestimmte Organisationen und Individuen geheim bekämpft. Russland will nach Waffenstillstand und einem Frieden nicht permanent von irgendwelchen feindlichen Partisanen belästigt werden. Deren Umfeld soll ausgetrocknet werden.

Viertens will Russland die Ukraine möglichst schnell am Verhandlungstisch. Kommt sie, herrscht sofort Waffenstillstand. Kommt niemand und die Ukraine will sich aufspielen, werden die militärischen Aktionen heftiger weitergehen, bis die Ukraine aufgibt, nicht länger in die Nato will und ein neutraler Staat wird.

Irgendwo an dieser Stelle sind wir. Aber Pläne müssen nicht funktionieren. Theoretisch kann diese Militäraktion bis zum Atomkrieg zwischen USA und Russland führen. Wer will das? Hätte man Russlands Wünsche schon vor 20 Jahren erfüllt, wäre vermutlich auch die Krim noch in der Ukraine. Stattdessen wollte der Westen alles und gab Russland nichts. Das Resultat sehen wir.

Es ist höchste Zeit, dass dieses Mal der Westen sein Potential realistisch sieht und nachgibt. Er wird in den nächsten Jahren noch öfters in der Realpolitik ankommen, siehe etwa China/Taiwan.

Es darf doch nicht sein, dass Berlin jetzt vom immer unverschämteren ukrainischen Botschafter regiert wird, unsere Energiepreise dauerhaft unbezahlbar bleiben und wieder eine Million Flüchtlinge alternativlos hereinströmen. Die UNO rechnet übrigens sogar mit vier Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine. Wollen wir die? Wirklich?