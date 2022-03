Steht der Krieg in der Ukraine vor der Entscheidung? Nach Angaben westliche Medien soll die russische Armee mit einem 60 Kilometer langen Konvoi auf Kiew zurollen. Gleichzeitig hieß es aus Moskau, die gesamte Küste des Aswoschen Meeres befände sich unter Kontrolle der Volksrepublik Lugansk. Doch gleichzeitig gibt es Meldungen, wonach sich die NATO indirekt in den Konflikt einmischen will. Wie genau, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag vom 1. März. Das sind einige der Themen:

Atomwaffen – Russland oder USA: Wer hat zuerst gedroht?

Fremdenlegion – NATO-Brigaden für die Ukraine-Front

Nord Stream 2 – War die Pipeline eine Gefahr für den Dollar?

Das Letzte – Flugzeuge für Kiew: Ist Polen jetzt im Krieg