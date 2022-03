Von KEWIL | Laufend wird bei uns absichtlich oder dumm dahergelogen, wir würden Putins Krieg mit dem Kauf von russischem Öl und Gas finanzieren. Dem ist nicht so, was jedem Lügner eigentlich klar sein sollte, denn dieselben Lügner haben doch schon Ende Februar der russischen Zentralbank sämtliche Devisen beschlagnahmt, also faktisch geklaut:

Die USA, die Europäische Union, Großbritannien (zusätzlich zum teilweisen Ausschluss wichtiger russischer Banken aus SWIFT) und die Schweiz haben beschlossen, die Möglichkeiten der russischen Zentralbank, die Devisenreserven einzusetzen, einzuschränken. Devisenbestände, die sich auf Konten in diesen Ländern befinden, wurden eingefroren und dem Zugriff der russischen Zentralbank entzogen.

Diese DIW-Meldung ist nicht einmalig. Sämtliche westlichen Blätter und Medien haben diese News freudestrahlend und stolz ab dem 28. Februar 2022 immer wieder berichtet. Das muss hier nochmal klargestellt werden!

Es ist also eine Unverschämtheit sondergleichen, wenn der grüne Habeck und andere westliche Politiker fordern, Russland müsse sich an die Verträge halten und Dollar und Euro für Öl und Gas akzeptieren. Putin soll also umsonst liefern? Geht’s noch?

Das ganze Geld kommt doch in Russland nie an, sondern wird der russischen Zentralbank und anderen Banken hier im Westen illegal gesperrt, auf dubiosen Konten eingefroren und nie ausgezahlt. Seit dem 28. Februar liefert uns Russland Öl und Gas de facto gratis.

Eine solche Zentralbank-Sperre eines großen Staates ist bislang einmalig und eine große Frechheit des Westens! Aber Russland hat jetzt bekanntlich die wirksame Gegenwaffe gefunden: Keine Rubel, kein Öl. Ganz einfach! Das gilt für alle feindlichen Staaten, und dazu zählen jetzt auch Deutschland und die einst neutrale Schweiz, die komplett hirnlos ihre Neutralität aufgegeben und hunderte von Sanktionen gegen Moskau verfügt hat.

Es wird lustig, wenn die russische Rubel-Forderung demnächst in Kraft tritt. Bis jetzt jedenfalls hat Russland keinerlei Einlenken signalisiert. Und der Rubel ist gestiegen. In der Zwischenzeit machen sich andere rohstoffreiche Staaten, fast alle keine Freunde der USA, so ihre Gedanken über den Dollar.