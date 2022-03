Erobert Putin die Sowjetunion zurück oder wie blöd sind wir?

Von KEWIL | So ein Quatsch! Von der kriegsgeilen NATO bis hin zu ernstzunehmenden Politikern, von der verlogenen Boulevard-Presse über den ehemaligen Komiker Selenskyj bis zu seriöseren Kommentatoren wird überall behauptet, die Ukraine sei erst der Anfang: Putin wolle Polen, das Baltikum und den ganzen Ostblock, also die ehemalige Sowjetunion zurück. Wie kann man einen solchen hirnrissigen Irrsinn glauben?

Putin herrscht über Russland runde 21 Jahre und ist 69 Jahre alt. Dazu hat er laut Pentagon und gleichgeschalteten Pressequellen Darmkrebs, ein „geschwollenes Gesicht“ wegen Chemotherapie, einen Schlaganfall und jetzt Parkinson. Ein Krankenpfleger hat das unseren Spitzenmedien bestätigt.

Der schwerkranke Putin hat also 21 Jahre bis ins Rentenalter gebraucht, um die Ukraine anzugreifen. Nehmen wir mal an, er regiert Russland noch bis zu seinem 90. Geburtstag. Dann hat er jetzt nochmals 21 Jahre, um Ungarn, Polen, Tschechien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Kroatien, Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Ostberlin und Sachsen der NATO wieder zu entreißen und in die Arme der Sowjetunion zu schließen. Also gerade mal ein starkes Jahr für jedes Land? Wie kann man einen solchen Humbug propagieren?

Und – um wieder nüchtern zu werden – warum glaubt der Westen nicht einfach Putin? Der will schon seit 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz dasselbe wie heute: keine Ausdehnung der NATO mehr. Und genau das hat er vor dem Angriff auf Georgien und heute die Ukraine auch gesagt: Keine NATO. Die Ukraine soll gefälligst neutral bleiben.

Putins Armee wird nicht in der Ukraine bleiben. Aber Kiew wird wahrscheinlich nach der Krim jetzt auch den Donbass verlieren. Dabei wäre die Krim heute noch bei der Ukraine, wenn sie tatsächlich neutral geblieben wäre.

Putin meint es todernst. Anstatt kriegsverbrecherisch Waffen zu schicken, um den „Krieg“ unnötig zu verlängern, sollte der Westen längst mit aller Kraft auf einen Waffenstillstand hinarbeiten. Oder sind wir auf Atomkrieg gebürstet?

Bis jetzt haben sich Israel, die Türkei und Indien als Gastgeber und Vermittler bei solchen Waffenstillstands-Verhandlungen angeboten, während die geistesgestörte Schweiz nach 200 Jahren endgültig nicht mehr neutral ist und die meisten Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Ist der ganze Westen verblödet?