Von GEORG | Der neue deutsche Russenhass wird auch von anderen Immigrantengruppen genau beobachtet. Diese Leute schlussfolgern: Man kann den Reden der Deutschen nicht trauen. Gestern noch hieß es: „kein Generalverdacht“, „keine gruppenbezogenen Urteile“ – und heute schon werden Russen in Deutschland auf offener Straße beschimpft und beleidigt, nur weil sie sich durch ihre Sprache als Russen zu erkennen geben.

Dieser neue deutsche Hass auf russische Menschen und russische Kultur, selbst das bloße Wort „russisch“, hat in den letzten Tagen jedes Maß verloren: Russen werden im Lokal nicht bedient und verlieren ihren Arbeitsplatz, Deutsche meiden jeden Umgang mit russischen Bekannten. Deutsche Supermärkte werfen russischen Vodka, „Russischen Zupfkuchen“ und „Russisch Brot“ aus den Regalen – so etwas hat es nicht einmal in der NS-Zeit gegeben.

Über Nacht haben die angeblich so tolerant und differenziert denkenden neuen Deutschen, die bei jeder Gelegenheit gegen „gruppenbezogene Hetze“ lautstark demonstrieren gehen, all ihre eigenen Lehren vergessen und zeigen nun ihr wahres Gesicht: Da ist sie wieder, die Fratze des „hässlichen Deutschen“, der sich bei jeder nächstbesten Gelegenheit selbstherrlich, besserwisserisch, hasserfüllt über andere Völker erhebt, wenn ihm das gerade in seinen politischen Kram passt.

Würden die Deutschen sich gegenüber anderen Immigrantengruppen in Deutschland anders verhalten als jetzt gegenüber den Russen, wenn zum Beispiel die Regierung der Türkei beschließen würde, in das benachbarte Armenien einzumarschieren? Diese Frage dürfte sich in diesen Tagen so mancher seit Jahrzehnten hier lebende Türke stellen, der seine gegen Russen pöbelnden deutschen Nachbarn plötzlich von einer ganz neuen Seite kennenlernt.

Das Fratzenhafte im Charakter der Deutschen, über das man als immigrierter Türke so viel im deutschen Schulunterricht zu vergangenen Zeiten gehört hat – gegenüber Franzosen im Ersten Weltkrieg, gegenüber Juden in der NS-Zeit – und von dem so oft behauptet wurde, dass dieses Geifernde, Hasserfüllte im Denken und Handeln der Deutschen nun im „bunten“, toleranten Deutschland überwunden sei: Kann man als beobachtender Immigrant in Deutschland solchen Beteuerungen der Deutschen, heute seien sie alle ganz anders, angesichts des ausufernden deutschen Russenhasses noch Glauben schenken?

Der neue deutsche Hass auf alles Russische, der gerade unter der jungen Generation der Deutschen besonders ausgeprägt zu sein scheint, zählt mit Sicherheit zu den erschütterndsten Begleiterscheinungen dieser Tage. Vielen Türken und Angehörigen anderer Völkerschaften, die in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland angesiedelt wurden und die bislang den Beteuerungen der Deutschen, sie seien nicht mehr wie damals, geglaubt haben, werden die Deutschen nun noch fremder, unverständlicher erscheinen: Einem solchen Volk, das sein Verhalten von heute auf morgen so eklatant ändern kann, kann man nicht trauen!

Genau das ist die Lehre, die viele Immigranten in Deutschland aus dem aktuellen Umgang der Deutschen mit ihren jahrelangen russischen Nachbarn und russischen Arbeitskollegen ziehen werden. Für Deutschlands Zukunft und das dringend notwendige vertrauensvolle Zusammenleben der zahllosen nun hier wohnenden Völkerschaften verheißt das nichts Gutes.

(Video oben: Dietrich Bonhoeffers Theorie der Dummheit)