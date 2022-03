Von NADINE HOFFMANN | Seit ein paar Wochen verfolge ich das Spektakel um selbsterklärte Aktivisten, die ihren Tag damit verbringen, sich auf den Asphalt zu kleben, um die arbeitende Bevölkerung davon abzuhalten, Steuerkohle zu erwirtschaften, damit es überhaupt noch halbwegs befahrbare Straßen gibt, auf die sich wohlstandsverwahrloste Wirrköpfe legen können. Und ich sagte mir die ganze Zeit, das ist so infantil, dass jeder Kommentar dazu den Unfug nur aufwerten würden.

Nach der peinlich Ich-Ich-Ich-Schauspieleinlage einer grünen Abgeordneten des Deutschen Bundestages aber drängt sich eine Frage in meine Schreibfinger: Sag mal Mädel, was stimmt nicht mit dir? Als säße sie schon 20 Jahre im Parlament, lügt sie ungeniert, fuchtelt wie einst der durchgeknallte Kinski, reiht einen Blödsinn an den anderen raus und, ganz wichtig, findet sich selbst toll dabei.

Es gab Generationen, die mussten was leisten, damit es vorangeht. Die mussten schuften und erst danach machten sie den Mund auf. Das sind übrigens die, die dir, Emilia, den Lebensstandard erarbeitet haben. Haste schon was hervorgebracht außer heißer Luft, die jeden denkenden Menschen im Kopf schmerzt? Nein! Haste nicht. Und das wirklich schlimme an dieser letzten Generation ist, dass sie nicht mal mehr fähig ist zu bemerken, dass sie so rein gar nichts für die Gesellschaft tut, keinen einzigen Beitrag mit Nutzen.

Da fehlt jedes bisschen Reflektionsvermögen, da fehlt jeder Anstand, da ist nur dumme laute Leere.

Was hat diese „letzte Generation“ bisher zu Wege gebracht, außer sich theatralisch auf Straßen fest zu tackern und rotzgörig in die Kameras zu grinsen, dass sie die letzte Generation wäre? Nichts! Nichts haben sie geleistet. Und die Schuld dafür suchen die geistig Verwahrlosten nicht etwa bei sich, die Verantwortung dafür wird auf die geschoben, die den ganzen Laden hier am Laufen halten.

Die letzte Generation, das sind Leistungslose, die im hohen parlamentarischen Hause mit 80er-Jahre Disco-Klamotten von H&M am Rednerpult herumschreien, als stünden sie kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Das sind junge Leute, die sich von Mutti im SUV von Hamburg nach Berlin karren lassen, um Hauptstraßen zu blockieren, als Protest gegen den Individualverkehr. Das sind Langzeitstudenten, die was vom Klima quatschen, ohne auch nur die leiseste Ahnung von Naturwissenschaften zu besitzen. Das ist ne Gruppe von Egoisten und Egozentrikern und Ich-Menschen, die anderen das Leben erklären will, ohne auch nur irgendwas Sinnvolles zu liefern.

Die könnten ja auch Müll sammeln oder im Tierheim Hunde streicheln oder Ingenieurswesen studieren, um Erfindungen zu machen, die den Planeten voranbringen. Aber das machen sie nicht, weil sie es nicht können und nicht wollen und weil es mit Arbeit verbunden ist, mit Blut, Schweiß und Tränen. Und weil sie vermutlich nicht mal wissen, dass es sowas wie Ingenieure und Techniker gibt. Für die werden die Smartphones unter dem Weihnachtsbaum geboren oder zum Geburtstag aus dem Apple-Land ins heimische Kinderzimmer teleportiert, Wohlstand seit dem ersten Atemzug.

Das Beste, was diese letzte Generation für die Gesellschaft tun kann, ist wirklich, dass sie die letzte Generation linksgrün-indoktrinierter Wohlstandskinder ist, die trotzig auf den Boden stampfen, wie Vierjährige vor dem Quengelregal, weil sie das Schokobonbon nicht haben können. Dass es die letzte Generation von Systemprofiteuren ist, die nur auf den eigenen Vorteil aus sind und das mit zwangspathologischen Moralkeulen kaschieren. Die letzte Generation von Leuten, die vorgibt, die Erde retten zu wollen und gleichzeitig Windkraftindustrie im Wald bejubelt. Die letzte Generation unselbständiger Neusprechkopierer, die leistungslos auf einen hoch dotierten Posten gehievt werden möchten.

Lernt erstmal was Gescheites, räumt eure Zimmer und Köpfe alleine auf, macht eure Klos selber sauber, helft der Seniorin über die Straße, ackert, schwitzt, malocht und vor allem: verschont die Gesellschaft von präpubertärer Selbstinszenierung, weil ihr unbedingt Aufmerksamkeit braucht.

(Nadine Hoffmann ist Sprecherin der AfD-Fraktion in Thüringen für Umwelt, Natur- und Tierschutz und Jugendpolitik)