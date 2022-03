Von KEWIL | Wenn ein Staat einen anderen angreift, dann ist das gegen das Völkerrecht. Aber man sollte auch die Hintergründe dafür ins Auge fassen. Zunächst muss klargestellt werden, dass Putin weder verrückt ist noch die Realität verloren hat. Er ist ein Mensch, der sehr methodisch, systematisch, also sehr russisch ist. Ich bin der Meinung, dass er sich der Konsequenzen seines Handelns in der Ukraine bewusst ist. Er hat – offensichtlich zu Recht – beurteilt, dass egal, ob er eine «kleine» Operation zum Schutz der Donbas-Bevölkerung oder eine «massive» Operation zugunsten der nationalen Interessen Russlands und der Donbas-Bevölkerung durchführte, die Konsequenzen gleich sein würden. Er ist dann auf die Maximallösung gegangen…

Das ist der Beginn des bislang besten, ausführlichsten und genauesten Artikels (eigentlich ein Interview) zum Ukraine-Krieg, zum Konflikt zwischen Nato, USA, Ukraine und Russland. Eben erschienen, zufällig darauf gestoßen, in der Schweizer Zeitung „Zeitgeschehen im Fokus“. Noch nie gesehen, gelesen, aber schon das Editorial ist gut:

Seit dem 24.2. führt Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine. Die westlichen Medien und mit ihnen die politischen Amtsträger sind sich einig: Russland ist der alleinige Aggressor und die Ukraine das Opfer, dem mit allen Mitteln, auch militärischen (Waffen und Freiwilligen) geholfen werden muss. Eine andere Betrachtung ist kaum zulässig. Es herrscht Krieg, von Frieden sprechen nur wenige…

Ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit wurde der russische Präsident Wladimir Putin gerückt. Ihm wird alles angelastet, was in und um die Ukraine geschieht. Eine differenzierte Analyse, die nicht von dem banalen Schema «Westen und Ukraine gut – Russland und Putin böse» geprägt ist, lässt sich nur schwer finden. Kaum jemand denkt über die Ursachen dieses Konflikts nach, die nicht erst im Einmarsch der Russen in die Ukraine zu suchen sind, genauso wenig wie der Mord von Sarajevo die Ursache des Ersten Weltkriegs war…

Nun, hier das ganze Interview mit einem Schweizer Experten. Aber Achtung, nur für Experten und Kenner, der Mann geht sehr ins Detail. So etwas würde man sich in der FAZ oder NZZ wünschen, aber beide Blätter driften in Sachen Ukraine lieber Richtung BILD.