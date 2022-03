Von PETER BARTELS | Wenn ein ungespritzter, alter weißer Mann sich von seinem Muckibuden-Söhnchen Corona einfängt, hat er viel Zeit zum „Bellen“ und Beten. Und „Beben“, wenn er wieder Lesen kann: „Im Krieg stirbt die Wahrheit immer zuerst…“

Abend für Abend präsentiert BILD-TV eine merkwürdige Type, Abteilung „Embedded Journalism“: Stahlhelm, Stechblick, Stammeldeutsch – Paul Ronzheimer (37), BILD-Vize, „Kriegsberichterstatter“; tagsüber bis zum Hals in kugelsicherer Weste, abends ab „Viertel nach Acht“ altklug, allwissend, allmächtig. „L’Ukraine c’est moi“ – die Ukraine, das bin ich! Von Nena Schink, der Klamotten-technisch längst in Moll zu einer Art BDM-Wiedergängerin geschrumpften Blondinen Abend für Abend wie der einzig wahre „Putin-Plattmacher“ und Retter der Unisex-Schlüpfer angehimmelt.

Der Medienwissenschaftler Prof. Norbert Bolz staunte ihn sogar im neuesten „indubio“ (213) von Burkhard Müller-Ullrich (Achgut) „… zum Helden unserer Zeit“ hoch. Der eigentlich kluge Professor offenbar völlig losgelöst: “Paul Ronzheimer von BILD-TV, den man ständig mit dem (Ukraine-)Präsidenten, den Klitschko-Brüdern sieht … (ist) mir persönlich unendlich sympathisch, aber letztlich ist es wohl doch Embedded Journalism … (was er da macht)“. Was Roger Letsch, der Publizist im besten und beliebtesten „Frühschoppen“ seit Werner Höfer, Gottseidank auf den harten Boden der Wahrheit knallte: “Es ist Propaganda!“

Müller-Ulrich, der gelernte Journalist aus einer fernen Zeit vor unserer Zeit, listete in der Runde vier der größten Lügen dieses Krieges auf: „Ihr habt vielleicht gehört von dem ‚Geist von Kiew‘. Das war die Geschichte eines einzelnen Flugzeugs, das da angeblich sechs russische Kampfjets in zwei Tagen abgeschossen hat. Es gibt überhaupt keinen Beweis dafür. Selbst Newsweek hat zugeben müssen, dass es keinen Beweis dafür gibt.“

Sie lügen die Russen vom Himmel …

Burkhard Müller-Ullrich weiter: „Da sind russische Flieger, (angeblich) im Tiefflug über Kiew zu sehen. Es gibt (sogar) Bilder davon, in der Times haben sie es zum Beispiel gebracht. Aber es war nicht Kiew, es ist Moskau vor zwei Jahren gewesen“…

„Das Kraftwerk von Luhansk explodiert, nachdem es von einer russischen Rakete getroffen war. Blöd nur, das war eine Chemiefabrik in China, 2015“…

„Und dann von offizieller ukrainischer Seite ein Video, das zeigt, wie eine Drohne eine russische Wagenkolonne zerstört. Das war eine türkische Drohne in Syrien 2020.“

Müller-Ullricht resigniert offenbar angewidert: „Ich höre hier auf. Ich glaube nichts mehr, was nicht fünffach gesichert ist. Und davon gibt es eben gar nichts. Ich glaube es weder dieser noch jener Seite.“

Deutschland friert sich den Arsch ab…

Prof. Bolz: “Informationen sind Waffen“… Ein Leser der WELTWOCHE DAILY neulich an den Chefredakteur Roger Köppel: „Die heutige Sendung war der Höhepunkt Ihrer Vernunftmission. Danke! Sie sind … mit Abstand der fairste, informierteste und ehrlichste Chefredaktor“ … Eben darum bringt PI-NEWS den morgendlichen Meinungs-Expresso von Roger Köppel täglich. Aber während einer wie Paul Ronzheimer, der deutsche Marketender der Ukraine, mit einem Empörungs-Anfall dafür gesorgt hat, dass Köppel seither nicht mehr bei „Viertel nach Acht“ die möglichen Gründe für Putins Krieg (NATO, EU) auflisten darf, kann Ralf Schuler, Leiter des BILD-Hauptstadtbüros, weiter in der WELTWOCHE schreiben:

«Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht», sagte die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) … zur russischen Invasion … Was man so sagt, wenn die Wirklichkeit einem wie ein Eimer Wasser ins Gesicht schlägt … Deutschland ist so abhängig von russischem Gas wie nie und die Bundeswehr nichts, womit man wen abschrecken könnte … Und dass man sein Geschlecht selbst wählen könne, sei überfällig, schreibt die Süddeutsche Zeitung …

Robert v. Loewenstern brachte den bevorstehenden rotgrünen Weltuntergang bei ACHGUT auf den finalen Punkt: „Der Planet explodiert? Das Universum schmilzt? Gott stirbt an Dehydrierung…“

Nur Deutschland friert sich vorher den Arsch ab!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.