Von MANFRED W. BLACK | Solche krassen Fehltritte einer Ministerin wie die der grünen Ministerin Anne Spiegel hat es nach dem 2. Weltkrieg wohl noch nie gegeben. Die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin hat acht Tage nach Beginn der schwersten Flutkatastrophe, die Deutschland seit 1962 erleben musste, das Land einfach verlassen, um einen vierwöchigen Urlaub mit ihrer insgesamt sechsköpfigen Familie in Frankreich anzutreten.

Dies tat Spiegel im Juli 2021, obgleich gerade weit über 100 Menschen ihr Leben und obwohl Tausende von Bürgern ihr Hab und Gut sowie vielfach sogar ihre Wohnungen und Häuser verloren hatten. Und obgleich die damalige Umweltministerin als zuständige Fachministerin die Aufgabe gehabt hätte, sich zumindest in Rheinland-Pfalz rund um die Uhr um die betroffenen Bürger zu kümmern.

Fahnenflucht

Das war eine Art Fahnenflucht: Hätte sich so ein verantwortlicher Soldat in einem Krieg so verhalten wie Anne Spiegel – er wäre streng bestraft worden.

Aber Spiegel setzte als Bundesfamilienministerin noch einen drauf: Am Samstag behauptete sie schriftlich gegenüber der Bild am Sonntag (BamS), sie habe während ihres mehrwöchigen Urlaubs regelmäßig digital an den Flut-Kabinettssitzungen in Mainz teilgenommen.

Wieder eine krasse Lüge: In Wirklichkeit hat sie sich stets durch ihren Staatssekretär vertreten lassen.

Scholz: Scheinheilige Reaktion

Schlimm sind auch nach dem Rücktritt Spiegels die Reaktionen führender Politiker aus den Reihen der SPD und der Grünen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der diese Ministerin schon vor Wochen hätte entlassen müssen, hat Spiegels Rücktritt nun „mit großem Respekt zur Kenntnis“ genommen. Der Kanzler, hieß es jetzt offiziell durch seinen Pressesprecher, habe mit Spiegel „im Bundeskabinett eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet“.

Diese Worte muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Kein einziges Wort der Kritik – nicht einmal indirekt – an der Fahnenflucht von Anne Spiegel.

Vielleicht ist dieses Statement des Chefs der rot-grün-gelben Koalition auch vor dem Hintergrund der Tatsache zu verstehen, dass Olaf Scholz in der Cum-Ex-Affäre, in der es auch um Lügen und schockierendes Fehlverhalten ging, eine höchst undurchsichtige Rolle gespielt hat.

Über den grünen Klee gelobt

Man höre und staune: Die Grünen-Führung im Bundesland Rheinland-Pfalz reagierte nach dem Rückzug Spiegels „mit Respekt und Bedauern“. Die Landesvorsitzenden Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes waren sich jetzt nicht zu schade zu erklären, die Grünen-Politikerin habe in den vergangenen zwölf Jahren „herausragende politische Arbeit als Landtagsabgeordnete, als Familienministerin, als stellvertretende Ministerpräsidentin, als Spitzenkandidatin der letzten Landtagswahl und als Umweltministerin geleistet“.

Spiegel habe Rheinland-Pfalz und den Grünen-Landesverband „nachhaltig geprägt“. Ist der ganze Landesverband also verlogen und das genaue Gegenteil von dem, was man landläufig als pflichtbewusst bezeichnet?

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zeigte sich sehr bewegt durch den Rücktritt – und voller Mitleid. „Anne Spiegel ist durch eine extrem harte, persönlich unglaublich schwere Zeit gegangen“, sagte die Grünen-Politikerin in Luxemburg. „Mit dem heutigen Tag ist für sie nicht nur politisch, sondern auch persönlich ein Weg beschritten worden, der, glaube ich, deutlich macht, wie brutal Politik sein kann.“

Grüne hegen Respekt

Politik ist „brutal“? Nicht etliche Politiker? Und die fahnenflüchtige Anne Spiegel muss man bemitleiden, weil sie durch eine schwere Zeit gegangen ist? So kann womöglich nur eine Politikerin reden, die noch vor kurzem ein Buch veröffentlicht hat, deren Hauptinhalte schlicht geklaut waren – aus anderen Büchern. Vornehm ausgedrückt: Annalena Baerbock hatte sich eines schweren Plagiats schuldig gemacht.

Auch die „grüne Tonne“ – also Ricarda Lang, die Grünen-Bundesvorsitzende – zollte Spiegel „größten Respekt für ihren Mut“. Ihr Tandempartner im Vorsitz, Omid Nouripour, stellte gar die Behauptung auf, Anne Spiegel habe „der Partei nicht geschadet“. Geht es noch scheinheiliger?

Spätrömische Dekadenz

Die Äußerungen dieser führenden Politiker machen deutlich, in welchen politischen Sumpf uns diese politische „Elite“ längst geführt hat. Dass man eine völlig unfähige, pflichtvergessene und verlogene Politikerin am Schluss auch noch teils entschuldigend in den Himmel heben will, schlägt dem Fass endgültig den Boden aus.

Guido Westerwelle hatte 2010 sehr wohl Recht, als er – bezogen auf den weit verbreiteten Missbrauch des Sozialstaats in der Bundesrepublik – von einer spätrömischen Dekadenz gesprochen hat.

Heute ist leider festzustellen, dass weite Bereiche der Politik von einer ausgeprägten Dekadenz gekennzeichnet sind, wie man sie in Zeiten solcher früheren Politiker wie Konrad Adenauer oder Helmut Schmidt niemals für möglich gehalten hätte. Ein Land, das von einer solchen scheinbaren „Polit-Elite“ geführt wird, geht keinen guten Zeiten entgegen.

