Am Samstag fand in Gelsenkirchen mit prominenter Besetzung – unter anderem Alice Weidel und Guido Reil – der Wahlkampfauftakt der AfD für die NRW-Landtagswahl am 15. Mai statt (PI-NEWS teilte den Livestream). Das veranlasste den WESTEN, das reichweitenstarke Medienportal der Funke-Mediengruppe, in bester linker Propaganda-Manier, die AfD anschließend möglichst schlecht darzustellen. Sprich: ihr böse Absichten zu unterstellen, sie zu verleumden, auf der anderen Seite alles zu loben, was der AfD schadet (Rechtsstaat hin oder her). Aus der Propaganda vom Samstag:

Nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen haben sich rund 110 Demonstranten gegen die AfD-Kundgebung versammelt. Doch das ist noch nicht alles. Auch die am Heinrich-König-Platz ansässigen Kirchen sendeten ein eindeutiges Zeichen. Um die AfD-Kundgebung zu stören, läuten sie außer der Reihe ihre Glocken.

Paragraph 21 des Versammlungsgesetzes sagt dazu eindeutig: „Wer in der Absicht, nichtverbotene Versammlungen oder Aufzüge zu verhindern oder zu sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder grobe Störungen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Dass hier eine solche grobe Störung durch das Läuten vorlag, bestätigt das Blatt voller Genugtuung: Der Beifall für Guido Reil, der die Abschaffung der Kirchensteuer forderte, so das Blatt, „verhallte durch das Geläut der Kirchenglocken“. „Kirche sendet deutliche Botschaft gegen AfD“, lobt der Westen diese strafbare Handlung der Kirchen gegen die freie Meinungsäußerung. Vielleicht sind die Kirchen ja bekennend genug, dass sie sich einmal auf PI-NEWS erklären, warum sie aktiv für die Einschränkung des Rechtes auf Meinungsfreiheit stehen? PI-NEWS wird sie gerne zu Wort kommen lassen.

Dass Guido Reil dieses undemokratische Handeln der Kirche mit folgenden Worten kritisierte: „Die Kirche missbraucht das Symbol des christlichen Abendlandes. Die Glocken. Die Kirche missbraucht die Glocken“, das fand der Westen unangemessen. Reil sei mit diesem Satz „auf die Barrikaden gegangen“, übertreibt das Portal. Die Kirchenglocken hätten ihn „auf die Palme gebracht“, so die Interpretation seiner sachlichen Kritik.

Auch andere Störer der AfD-Kundgebung, die Trillerpfeifen einsetzten, hält Der Westen mit einem whataboutism für legitim:

Alice Weidel habe früher Impfgegner gelobt, unter denen es auch solche gegeben habe, die eine Trillerpfeife gegen Olaf Scholz eingesetzt hätten, und unter denen, die eine Trillerpfeife gegen Scholz eingesetzt hätten, habe es solche gegeben, die politisch der AfD nahestünden. Deswegen sei die Störung legitim, so die indirekte Aussage.

Eine weitere nicht hinterfragte Kritik in der „Berichterstattung“ des Westens bezieht sich auf den Veranstaltungsort der AfD-Kundgebung:

Die AfD-Kundgebung sorgte im Vorfeld für Entrüstung. Denn die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei wählte ausgerechnet den Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen aus. Der Platz wurde nach dem katholischen Priester und Gegner des nationalsozialistische Regimes Heinrich König benannt, der 1942 im KZ Dachau gestorben war. (ak)

Was wird hier eigentlich kritisiert? Die AfD hat sich weder den Namen des Platzes ausgesucht noch irgendeine Aussage dazu gemacht. Tatsächlich könnte man der AfD als einziger dem Grundgesetz treuen Partei eher unterstellen, dass sie die Wahl als Zeichen gegen den aufkeimenden Linksfaschismus wählten, der die freie Meinungsäußerung als Vorstufe des Hasses gegen unerwünschte Meinungen und das Grundgesetz salonfähig macht. So wie eben die Kirchen in Gelsenkirchen als willige und aktive Helfer dieser Grundgesetzfeinde.

Zuguterletzt will der Westen aber das nicht unerwähnt lassen, was ihr geistiges Vorbild vielleicht als Schicksal oder Vorsehung bezeichnet hätte, das Wetter, das hier in personifizierter Form erscheint:

Nicht nur die Kirche und die Gegendemonstranten versuchen die AfD-Kundgebung zu stören. Auch das Wetter macht den Rechtspopulisten zu Schaffen [Rechtschreibfehler im Original, Anmerkung PI-NEWS]. Massiver Hagel prasselt auf die AfD-Anhänger nieder. Wetterbedingt beendet Markus Wagner seine Rede nach eigenen Angaben früher als geplant.

Die Systempresse, der Westen, als unappetitliches linkes Propagandaorgan, ist in der Summe zufrieden. Alles, was sich an negativer „Berichterstattung“ aus der AfD-Versammlung ziehen ließ, hatte man erwähnt. Für den Hass und die Hetze dürfte es ein Sternchen vom Chefredakteur gegeben haben.

Like (1)