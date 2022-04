Zur 241. Pegida aus Dresden lädt das Orga-Team um Lutz Bachmann, Siggi Däbritz und Wolfgang Taufkirch an diesem Sonntag-Nachmittag um 14 Uhr zur gewohnten Kundgebung mit anschließendem Spaziergang ein. Die Pegida-Verantwortlichen wollen nach verlorenen Monaten der Scheinpandemie wieder zurück zu den Themen, die den Menschen wirklich unter den Nägeln brennen. Sprich: Islamisierung, Globalisierung, Multikulturalisierung etc. Diesen Themen versucht heute als Hauptredner nach längerer Abwesenheit der Münchner Islamkritiker und PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger gerecht zu werden, der unter anderem über neue Hintergründe zum Justiz-Skandalurteil aus Augsburg – sieben Monate Haft auf Bewährung für Kritik am Politischen Islam – berichten wird. Wichtiger Hinweis: Die Direktübertragung erfolgt heute ausschließlich über die neue zensurfreie US-Plattform GETTR. Also JETZT bitte hier anklicken!

Like (1)