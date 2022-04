Von PETER BARTELS | Wenn den BRD-Deutschen einst die Wut im Bauch das Gehirn platt machte, weil ihnen am politischen Stammtisch die Argumente ausgingen, pöbelten sie: „Geh doch nach drüben!“ „Drüben“, das war die DDR. Heute pöbelt BILD: „Schröder, zieh doch nach Moskau!“

Natürlich ist Paul Rotzheimer (37), der oberste Kriegstreiber von BILD, zu feige, es selbst zu sagen. Er legt es sicherheitshalber seinem „Freund“, Vitali Kliiiiitschkooo, Bürgermeister von Kiew, in den Mund. Gegen Ende eines seitenlangen Artikels über ein Interview der New York Times mit Gerhard Schröder souffliert die BILD-Schwuchtel dem abgehalfterten Ex-Boxer: „Angesichts seiner Propaganda für den Kreml fragt man sich, warum Schröder in Hannover wohnt und nicht in Moskau. Wenn er weiter für Mörder arbeitet, kann man nur sagen: Zieh doch nach Moskau!“

Der erfolgreichste SPD-Kanzler aller Zeiten, dem Merkel die ersten zehn Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs für Deutschland verdankte, hatte in besagtem NY-Times-Interview unter anderem gesagt:

Die Kriegsgräuel in Butscha (BILD als Kläger, Richter, Henker – wörtlich: „Putins Kriegsgräuel“) müssten noch „untersucht werden“ … Der Krieg sei zwar „ein Fehler“, aber Putin selbst habe „ein Interesse, ihn zu beenden“ … „Das ist aber nicht so einfach, es gibt noch einiges zu klären.“ … Überhaupt sei „das Bild, das die Menschen von Putin haben, nur die halbe Wahrheit“. BILD weiter im Propaganda-Plot: „Die Reporterin berichtet: Stolz habe Schröder ihr Anekdoten vom Sauna-Gang mit Putin erzählt, ihr Fotos vom lächelnden Putin gezeigt, die er beim letzten Treffen in Sotschi geschossen habe – „während Putin seine Truppen an der Grenze zur Ukraine postierte“.

Goebbels-Juchzer und Freisler-Kreisch

Die BILD-Propaganda – Goebbels hätte gejuchzt – steigert sich zum NS-Richter Freisler-Kreisch:

„Sein üppiges Einkommen aus blutigem Kreml-Geld („fast eine Million Dollar“) – für Schröder ist das kein Problem: „Ich mache jetzt nicht einen auf ,mea culpa‘ (meine Schuld), das ist nicht mein Ding“, sagt er der Korrespondentin, die betont, das Interview sei „bei einer üppigen Menge Weißwein“ geführt worden … Er selbst habe im Zusammenspiel mit Russland „immer den Interessen Deutschlands gedient. Ich tue, was ich kann … Wenigstens einer beider Seiten vertraut mir …“

Schon mal mitten drin im Geifer schnappt BILD weiter nach Propaganda-Pumuckls: „Zuvor hatte bereits SPD-Co-Chef Lars Klingbeil klargestellt, Schröder habe sich „für die falsche Seite der Geschichte entschieden“. Forderungen der SPD-Führung, Schröder solle seine Jobs für Kreml-Konzerne wie Rosneft und Gazprom aufgeben, ließ der Altkanzler unbeantwortet. DAS KÖNNTE SICH RÄCHEN! Schröder muss nun fürchten, wie seine Kreml-Freunde selbst auf die Sanktionsliste von EU und USA zu kommen“ …

Droh und Dräu aber auch, da wird der frühere Brioni-Bonze jetzt aber wirklich zittern vor Angst. Verzweifelt (?) greift BILD auch noch zur schiachen SPD-Suse Saskia Esken, souffliert wieder raunend: „Auch sie will ihn nicht mehr in der Partei! Mit seiner Weigerung, seine Jobs für Kreml-Konzerne wie Rosneft und Gazprom aufzugeben, ist das Verständnis für Gerhard Schröder (78) in der SPD auf Null gesunken. Und jetzt – nach seinem haarsträubenden (also offenbar klugen, glaubwürdigen) Interview mit der „New York Times“ – äußerte sich auch SPD-Co-Chefin Saskia Esken (60). Im „Deutschlandfunk“ am Montagmorgen kritisierte sie ihn deutlich und forderte ihn zum Parteiaustritt auf: „Gerhard Schröder agiert seit vielen Jahren lediglich als Geschäftsmann und wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen … Seine Verteidigung Wladimir Putins gegen den Vorwurf der Kriegsverbrechen ist regelrecht absurd.“ Auf die Frage, ob er aus der SPD austreten solle, antwortet Esken ohne Umschweife mit: „Ja, sollte er.“

Rotzlöffel souffliert Klitschko

Auch Kiews Ex-Klopper und Bürgermeister Vitali Klitschko (50) muss noch mal ran, wieder souffliert ihm der BILD-Rotzlöffel: „Wenn Gerhard Schröder weiterhin Millionen vom Kreml als Kriegsverbrecher-Lobbyist kassiert, sollte darüber nachgedacht werden, ob Schröders Konten eingefroren und er zum Beispiel für die USA auf eine No-Fly-List gesetzt werden kann.“ Und damit ja kein „Putin-Versteher“ auf dumme Gedanken kommt, schreibt der neue STÜRMER auch noch scheinheilig: „Jetzt weiß die ganze Welt, wie tief ein Regierungschef sinken kann:

„Der Ex-Kanzler, der Putins Mann in Deutschland geworden ist“, titelte die „New York Times“. Gerhard Schröder (78, SPD) sei der „Ausgestoßene“ („Pariah“) der deutschen Politik, heißt es im Beitrag der Berlin-Korrespondentin. Etliche haarsträubende Zitate ihres Schröder-Interviews belegen, dass er selbst daran schuld ist … Dass Schröder hauptsächlich der „Ausgestoßene“ der deutschen Kriegstreiber-Lobby ist, verschweigt das Blatt; wahr ist nicht, was womöglich seit Jahren im Donbass wirklich geschah/geschieht, wahr ist, was die „Schlafwandler“ im Generalstab der Etappe wollen. Die Lunte an den Kanonen des 1. Weltkrieg brennt, wenn keiner sie löscht, werden Blitz und Knall nichts übrig lassen von Deutschland und der halben Welt …

Einer fehlt noch? Ja, Grappa-Grufti Franz Josef Wagner (78), der seine bescheidene Journalistenrente seit Jahr und Tag als BILD-Postbote aufbessert. Er labert, lallt:

„Jeder Mensch weiß, was Mord ist … Jemand, dem das Leben heilig ist, kann mit einem Mörder nicht befreundet sein. Schröder und Putin sind nach wie vor befreundet… Das Interview mit der „New York Times“ fand in Schröders Büro in Hannover statt. Viel Weißwein … Schröder ließ sich fotografieren vor seinem Selbstbildnis, als wäre er noch der Staatsmann. Die Villa ist lichtdurchflutet… Er lebt sehr reich … Was ist aus unserem Ex-Kanzler geworden, der nicht mehr weiß, was ein Mord ist…“

Es gibt eine kluge Reporter-Weisheit: „Journalismus ist ein schrecklicher Beruf. Aber immer noch angenehmer als Arbeit“.

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

