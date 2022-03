Von PETER BARTELS | Putin ist wirklich ein Schwein! Er jagt nicht nur die „Fremdenlegionäre“ (Nazis und andere freischaffenden Schießer) der „Asow-Armee“ in der Ukraine. Er vertreibt auch russische Primadonnen wie Anna Netrebko aus den Opernpalästen, russische Milliardäre wie Abramowitsch aus Fußball-Tempeln des Westens. Jetzt hat ER sogar die russischen Kätzchen auf dem Gewissen: Sie dürfen nicht mehr raus aus Russland …

René Hildbrand in der Schweizer WELTWOCHE: „Der Internationale Katzenverband hat ein Ausstellungsverbot für russische Katzen beschlossen. Der Westen bestraft sogar Tiere wegen des Krieges von Putin“. Um dann los zu seufzen: „So weit gehen die Sanktionen: Die International Cat Federation hat Haltern von russischen Katzen verboten, ihre Prachtstiere an internationalen Ausstellungen zu zeigen und mit ihnen an Wettbewerben teilzunehmen … Außerdem dürfen in Russland gezüchtete Katzen weltweit nicht mehr importiert werden.“

Der Schweizer ergriffen: „Es wird den Aggressor (Putin!!) schwer beeindrucken!“ Um dann wie der heilige Franz von Assisi von der Karma-Kanzel zu predigen: „Ich mag Katzen. Sie sind unerschrocken, anpassungsfähig, neugierig, gesellig und selbständig. Hunde brauchen ein Herrchen, Katzen haben Personal.“

Und schließlich aufzuklären: „Im alten Ägypten wurden die Samtpfoten als Götter verehrt. Die Miezen haben das nie vergessen. Katzen sind die weitaus beliebtesten Haustiere. In der Schweiz gibt es rund 1,8 Millionen davon (PI-NEWS erlaubt sich zu ergänzen: In Deutschland 15,7 Millionen). Auch die Russen lieben die Sofa-Löwen. Die Population wird auf rund 23 Millionen geschätzt.“

Von Anna bis Roman …

Dann liefert der Eidgenosse auch noch etwas geschichtliche Katzen-Kunde: „Die Hauskatze Russisch Blau ist besonders schön. Sie hat ein graublaues, kurzhaariges und sehr dichtes Fell. Faszinierend sind ihre großen, tief smaragdgrünen Augen. Dieses Tier stammt aus Archangelsk im Norden des europäischen Teils Russlands. Im 19. Jahrhundert gelangte es mit einem russischen Handelsschiff nach England. Vielen Tierfreunden gefällt auch die Sibirische Katze. Diese hat halblange Haare, ist sehr kräftig und gilt als besonders schlau.“

Miau! Miau! Ist Putin wirklich so eine Sau? Ja! Ja! Ja! Denn natürlich ist es allein seine Schuld, dass der Westen zu dieser drakonischen Sanktion „gezwungen“ war. Weil die Miezen nicht im Chor gegen den „Kriegsverbrecher“ Putin miaut haben (nicht mal nachts auf dem Dach!). Wie vorher auch nicht die göttliche Operndiva Anna Netrebko. Die ist zwar vehement gegen den Krieg in der Ukraine, weigert sich aber, das zweigestrichene „Hohe C“ gegen Putin zu trällern … Oder der „Oligarch“ Roman Abramowitsch, der einst für 210 Millionen Euro den englischen Pleite-Fußballclub FC Chelsea kaufte, bis jetzt 764 Millionen Euro reinsteckte, 2012 sogar den Champions League-Pokal gegen die Bayern holte. Auch er wird von der westlichen Moral-Mafia gejagt: „Putin-Versteher!“ Fast so schlimm wie „Impfgegner“ … Obwohl der ehemalige Putin-Gouverneur den Verein für zwei Milliarden Euro verkaufen, die nach Abzug der Schulden verbleibenden 500 Millionen Euro den „Kriegsopfern des Ukraine-Konflikts“ spenden will …

Schlafwandler der Schlachtfelder

„Jeder Schuss ein Russ‘, jeder Stoß ein Franzos’“, so überliefert fast täglich Roger Köppel in seiner WELTWOCHE DAILY das Journalisten-Geifern vor dem ersten Weltkrieg; die Kriegstreiber in den Zeitungen, peitschten die „Schlafwandler“ der Politik auf die Schlachtfelder von Verdun. Heute hetzen sie Deutschland, EU, Nato und die UNO nach Kiew in den Krieg. Am lautesten ein BILD-Blödian namens Paul Ronzheimer (37). Mit Stahlhelm, Stechblick und Stechschritt lässt er sich inzwischen jeden Abend von seiner unterwürfigen BILD-Redaktion in Springers Berliner Etappen-Kasino wie ein Kriegsheld feiern, weil er Propaganda für zwei Ex-Boxer und einen Polit-Clown macht.

Der Unterschied zum ersten Weltkrieg (der bekanntlich den zweiten auslöste): Damals kamen „nur“ die Gasgranaten, heute kämen die Atomraketen … Was den Exorzisten der Inquisition im Westen natürlich am Arsch vorbei geht; das Höllenfeuer, an dem sie zündeln, wäre ja so eine Art rotgrüner Heizungs-Ersatz, um vielleicht doch nicht sooo für den „Frieden frieren“ zu müssen, wie Ex-Bundespräsident Joachim Gauck in seiner bullerwarmen Wohnung forderte…

Unsereiner singt jedenfalls ab sofort jeden Morgen, wenn er seinen (tauben) weißen Kater „Hänsel“ sieht, mit Helge Schneider: „Katzenklo, Katzenklo – ja das macht die Katze froh“. Hoffentlich verstehen die russisch-blauen Katzen so gut Deutsch wie Putin …

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.