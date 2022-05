Von ALSTER | Ella, 12 Jahre, aus Hamburg durfte am 5. April in den ARD-„Tagesthemen“ um 22:15 Uhr den allabendlichen Kommentar sprechen. Dort gab sie ihre Meinung zu den weltweiten und speziell ukrainischen Flüchtlingskindern und dem schrecklichen Peiniger Putin zum besten. Ihre Worte gingen um die Welt und kamen auch in der eigentlichen Ukraine an. Daraufhin antwortete ihr ein echtes Kriegskind, Faina Savekova, 13 Jahre, aus Lugansk, Donbass.

Ella aus Hamburg: Putin tötet

Schön frisiert und geschminkt („Es hat mir viel Spaß gemacht“) sagte Ella in den Tagesthemen: „Was stimmt nicht mit Leuten wie Putin? Präsident Putin macht Kinder zu Flüchtlingen. Er hat wohl vergessen, dass sein Land die Kinderrechtskonvention unterschrieben hat… Eigentlich sollten Kinder in Frieden aufwachsen und ein Recht auf Schutz vor Gewalt, vor Krieg und auf Bildung haben. Aber Putin tut genau das Gegenteil. Er tötet und trennt Familien und macht sie zu Flüchtlingen… Wie wäre es denn, wenn wir in Deutschland ein Vorbild für die Welt in Sachen Kinderrechte wären? Deswegen fordere ich Sie, Herr Scholz, auf, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Denn an Gesetze muss man sich halten.“ Der ganze Kommentar hier.

Faina aus dem Donbass, die mit 12 Jahren zum Staatsfeind wurde (Auszüge):

…Meine Freunde haben mir einen Aufruf an Bundeskanzler Scholz von einem Mädchen Ella geschickt. Darin spricht sie darüber, dass die Rechte der Kinder geachtet werden müssen. Sie sammelt Spenden für die Flüchtlinge der Ukraine und macht den schrecklichen Putin für alles verantwortlich… die Tatsache, dass Europa ernsthaft damit beginnt, Kinder wie mich in der Politik einzusetzen, ist sehr verachtenswert… Also beschloss ich, dem Mädchen aus Hamburg zu antworten:



„Hallo Ella! Ich bin ein Kriegskind, ich lebe im Donbass, in Lugansk….Wir, die Kinder des Krieges, existieren. Wir sind keine Flüchtlinge, sondern diejenigen, die den größten Teil ihres Lebens unter Beschuss leben. Wir sind es gewohnt, mit einem Gebet einzuschlafen. Ich bin nur ein Jahr älter als du…aber ich weiß, was Krieg und Brutalität sind. Du sprichst von Flüchtlingen aus der Ukraine. Und was ist mit den Kindern im Donbass, in Syrien und Libyen? Stehen sie auf deiner Liste? Das bezweifle ich. Schließlich gibt es den heimtückischen Putin, der den Krieg in Syrien und Libyen begonnen hat und uns, die Bewohner des Donbass, seit acht Jahren umbringt. Oh, und auch in Jugoslawien. Und natürlich war er derjenige, der im Juni 2014 seine Armee in meine Heimatstadt Lugansk schickte und ein friedliches Viertel aus einem Flugzeug beschoss…“

(Zu dieser erstaunlichen Ausdrucksweise einer Dreizehnjährigen muss eingefügt werden, dass Faina Autorin von Essays und Theaterstücken ist und sogar schon einen Roman – „Die hinter meiner Schulter stehen“ – geschrieben hat. Sie ist Mitglied des Schriftstellerverbandes der Lugansker Republik).

„Ella, es tut mir leid, dass du von Erwachsenen getäuscht wirst. …Aber die ganze Zeit über wurden ich und meine Familie von meiner Armee beschossen, denn ich bin in der Ukraine geboren, und die AFU war damals die Armee meines Landes.…

Wegen meiner Aufforderung den Krieg zu beenden …wurden vor einem Jahr meine persönlichen Daten auf einer Webseite namens „myrotvorets.center“ veröffentlicht. Was denkst du, was es ist? Es handelt sich um eine ukrainisch-nationalistische Website, auf der man ohne Gerichtsverfahren des Hochverrats beschuldigt wird und wo sie die Adresse, Telefonnummer und Foto desjenigen für Kriminelle aus aller Welt veröffentlichen.

Und wie haben UNICEF und die UNO reagiert? Sie äußerten ihre Besorgnis. Das ist alles….

Ella, glaubst du, dass sowas in Deutschland möglich ist? Ich denke nicht. Aber in der Ukraine ist die Ermordung, Verfolgung und Drangsalierung von Kindern durch die ukrainische Regierung nicht nur möglich, sondern wird von der Regierung sogar gefördert. …Wenn du aber wirklich die Rechte der Kinder verteidigen und mit eigenen Augen die Folgen ihrer Verletzung sehen willst, lade ich dich nach Donezk oder Lugansk in die Engelsallee (PI-NEWS berichtete) ein, wo es Denkmäler für die durch die ukrainische Aggression getöteten Kinder gibt. Ella, ich möchte dir Frieden wünschen. Aber ich möchte dir auch sagen, dass du dich irrst. Wir sind keine verlorene Generation. Wir sind diejenigen, die den friedlichen Himmel über unseren Köpfen und das menschliche Leben mehr als alle anderen schätzen werden.“ Der ganze Brief hier.

Zum besseren Verständnis für die Lage der Kinder im Donbass hier noch einmal die eindrucksvolle Dokumentation aus dem Jahre 2019:

