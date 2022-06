Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr raste nahe dem Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg ein PKW in eine Menschengruppe. Der Fahrer fuhr in voller Fahrt auf den Bürgersteig in einen Gastgarten. Die Fahrt endete kurz darauf in der Auslagenscheibe einer Drogeriekette. UDATE 15.50 UHR: Im Wagen des Armeniers soll ein Bekennerschreiben gefunden worden sein. Die Polizei spricht von einer „Amokfahrt“ und will nicht von Terror sprechen. Es soll kein politisches Motiv geben aber auf keinen Fall sei es ein Unfall gewesen, der Täter sei ein „Amokläufer, ein eiskalter Killer“, so die Ermittler.

Video vom Ort des Geschehens:



Aktuell soll es einen Toten und laut Feuerwehrauskunft mindestens zehn zum Teil schwer Verletzte geben. Der Todeslenker sei noch vor Ort festgenommen worden. Laut Polizeisprecher Thilo Cablitz sei noch unklar, ob es sich um Vorsatz handelte.

Allerdings gebe es großräumige Straßensperren und die nahe Umgebung werde von Polizisten mit Maschinenpistolen abgesichert, heißt es.

UPDATE 13.50 UHR: Laut Polizei handle es sich bei dem Fahrer um einen 29-jährigen in Berlin lebenden „Deutsch-Armenier“.

UPDATE 13.19 UHR: Bei der Toten soll es sich um eine Lehrerin handeln, bei den Verletzten zum Teil um deren Schüler. Bei mindestens fünf der Opfer bestehe Lebensgefahr. Zum Täter, seiner Herkunft oder dem Motiv gibt es auch jetzt noch nur dröhnendes Schweigen seitens der Polizei. Der Schauspieler John Barrowman, der sich zufällig am Ort des Geschehens befand teilte via Twitter mit, dass das Fahrzeug zwei mal auf den Bürgersteig gerast sei. Hier wird der zuerst vom Tatort geflohene Totfahrer von der Polizei abgeführt.



Stellungnahme der Polizei:



