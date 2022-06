Panzerabwehrraketen, automatische Waffen, Munition, Drohnen oder sogar Minen – die Lager der Darknethändler sind voll. Tausende Waffensysteme, die westliche Verbündete in die Ukraine schicken, finden sich im Internet zum Kauf.

Die FGM-148 Javelin ist eine tragbare Panzerabwehrlenkwaffe (ATGM). Die USA haben dieses Waffensystem entwickelt, um schwer gepanzerte Fahrzeuge wie Kampfpanzer und leichtere Militärfahrzeuge bekämpfen zu können. Nicht auszudenken, was Terroristen mit Waffen wie diesen in einer europäischen Innenstadt anrichten könnten. Wie viele der Systeme bereits in Europa – mutmaßlich in den Händen von Terroristen – sind?

Doch genau dieses Szenario droht. Nie war es einfacher, an schwere Nato-Waffen zu gelangen als jetzt – versandt direkt aus der Ukraine – an jeden Ort der Welt. Und an jeden, der bezahlen kann. Das Sortiment aus Kiew umfasst Gewehre, Granaten (ab fünf Stück), Pistolen, Körperschutz. Das macht Angst: Ein einziger der gelisteten Verkäufer kann bereits 32 erfolgreiche Transaktionen vorweisen!

Bereits im Balkankrieg hat man die Erfahrung gemacht, dass tausende Handfeuerwaffen einfach verschwunden waren – und am Schwarzmarkt an kriminelle Organisationen oder sogar an Terroristen verkauft worden sind. Das Internet macht alles noch viel dramatischer.

Mit dieser Entwicklung entsteht für alle westeuropäischen Großstädte ein massives Sicherheitsrisiko: Der islamistische Attentäter von Wien hätte etwa am 2. November 2020 noch wesentlich mehr Menschen ermorden können, wenn er nicht nur mit einem alten Nachbau eines russischen Sturmgewehrs gefeuert hätte – sondern eine “Javelin”-Panzerabwehrrakete eingesetzt hätte…

Bald haben wir Schutzwesten tragende Kriminelle ausgestattet mit Sturmgewehren, Granaten, Raketenwerfern und was weiß man nicht alles!

(Eine realistische Warnung von Bernd Rabeder im österreichischen Online-Medium für Selberdenker – exxpress.at! Es ist nicht die einzige Warnung, denn es ist völlig klar, dass aus der korrupten Ukraine von der kleinen Pistole bis zu großen Raketen alle möglichen vom Westen gelieferte Waffensysteme an irgendwelche Verbrecher und Terroristen weltweit weiterverkauft werden! K.)

