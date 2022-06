„[…] Was war ich geschockt und überrascht zugleich über den Hashtag, der in den Trends auf Twitter auf Platz 1 war: #HabeckRuecktritt. Gibt es tatsächlich Leute, die den Rücktritt vom Habeck fordern oder was soll das heißen? Also ihr lieben Leute, ich kann mir das nicht erklären. Ist doch auf ARD und ZDF jede Umfrage so positiv für den Habeck und alle so mit seiner Arbeit zufrieden. Und das auch mit gutem Grund – ist er doch so ein sympathisches Kerlchen. Aber nichtsdestotrotz gibt es doch einige Leute, die behaupten, dass der Habeck den Ukraine-Krieg gezielt nutzt, um unser Land den ganzen energiepolitischen Unfug der Grünen aufzuzwingen und so unser Land sehenden Auges in das Elend stürzt.“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

Like