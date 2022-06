Von KEWIL | Der sogenannte „Sturm auf den Reichstag“ während einer Corona-Demo vor fast zwei Jahren, war ein von den Linken zur Gefahr für die Demokratie aufgeblasener harmloser Pipifax. Es gab bisher nur drei Verurteilungen, letztlich zu Geldstrafen, eine davon auch noch ein Propagandadelikt – vermutlich wurde eine Fahne aus der Kaiserzeit gezeigt. Die links angehauchte Legal Tribune Online berichtet von über 300 Fällen, wo die Polizei ermittelte, aber:

Insgesamt ist zu konstatieren, dass trotz enormen Ermittlungsaufwands fast zwei Jahre nach den Vorgängen offenbar nur drei Verurteilungen erfolgt sind, die im Wege des Strafbefehls erledigt wurden, was auf eine überschaubare Geldstrafe hindeutet…. Großer Aufwand, wenig Verurteilungen. Dass weitere Ermittlungen hieran etwas ändern, dürfte unwahrscheinlich sein.

Natürlich hätte man sich die Ermittlungen sparen können. Schon gleich nach der Demo wurde bekannt, dass drei harmlose Polizisten ohne schwere Waffen die paar unbewaffneten Corona-Demonstranten, die da mal reinschauen wollten, am Eindringen in den Reichstag hindern konnten. Und es gab viele Bilder und Videosequenzen von der Treppe des Reichstags, wo die „Querdenker“ mit dem Rücken zum Gebäude standen und Selfies und Erinnerungsfotos machten. Was soll daran gefährlich gewesen sein?

Nehmen wir aber mal an, es wären 350 oder 700 Querdenker in den leeren Bundestag gestürmt und hätten am Rednerpult getreu dem Grundgesetz die Corona-Diktatur für beendet erklärt – was dann? Vielleicht peinlich, aber wäre dann die demokratische BRD eingestürzt?

Genauso lachhaft ist die Idee, der gewaltsame Sturm auf das Kapitol hätte irgendetwas am System der Vereinigten Staaten ändern können. 1000 Randalierer in Washington ändern die Machtverhältnisse von New York bis San Francisco um keinen Millimeter.

Nein – um auf Berlin zurückzukommen – da müsste man schon Zehntausende von Linken und rotgrün Versifften in Ketten auf Galeeren nach St. Helena verschiffen, bevor sich etwas in dieser Republik verändert, und bundesweit ginge diese Zahl in die Millionen. Wer soll das können?

Viel eher werden die, die schon länger hier sind, ihr Leben aushauchen, und die Menschen mit Migrationshintergrund werden die Reste von Germoney und den Reichstag übernehmen. Ganz ohne Sturm.

