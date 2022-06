Die CDU streitet seit einigen Jahren und auch aktuell wieder über eine Frauenquote in ihrer Partei. Die Grünen und die SPD haben bereits Frauenquoten eingeführt. Bei den Grünen geht diese sogar so weit, dass alle ungraden Positionen mit einer Frau besetzt werden müssen. Das bedeutet, dass Platz eins, egal welcher Liste und Position, immer mit einer Frau besetzt wird.

Allein dieses Thema zu hinterfragen lässt Links-Grüne hyperventilieren. Aber ein Blick auf die Statistik zeigt glasklar, dass eine Frauenquote zwangsläufig zu schlechterer Politik führt.

Unterschiedliche Verteilung der Intelligenz

Frauen und Männer sind im Durchschnitt gleich intelligent. Kennt man aber nicht die Verteilung der Intelligenz in der jeweiligen Geschlechtergruppe, hat diese Aussage kaum eine Bedeutung. Der größte Teil der Frauen bewegt sich im mittleren Intelligenzbereich. Bei Männern ist dies anders. Es gibt erheblich mehr Männer im unteren Intelligenzbereich als Frauen. Also wesentlich mehr sehr dumme Männer als sehr dumme Frauen. Am anderen Ende der Skala sieht es allerdings ähnlich aus. Es gibt erheblich mehr sehr intelligente Männer als sehr intelligente Frauen.

Mittelt man diese Werte, erhält man eine durchschnittlich gleich hohe Intelligenz zwischen Männern und Frauen auf die gesamte Bevölkerung gerechnet.

Fähigste Partei-Mitglieder in leitende Positionen gewählt

Eine Partei ist aber keine Bevölkerung. Eine Partei hat im Optimalfall eine meritokratische Struktur. Dies bedeutet, dass die fähigsten Mitglieder der Partei in die leitenden Positionen gewählt werden.

Vergleicht man also eine gleich große Anzahl von männlichen mit weiblichen Parteimitgliedern, hat man vermutlich unter den weiblichen Mitgliedern mehr „Fähige“ aber und den männlichen Mitgliedern mehr der „Fähigsten“. In die Leitungspositionen und politischen Ämter einer Partei wird aber nicht die große Masse der Fähigen gewählt, sondern die sehr viel kleinere Gruppe der Fähigsten.

Bereits mit diesem Hintergrundwissen ist es offensichtlich, dass eine Frauenquote kontraproduktiv ist, aber es kommt noch schlimmer.

Frauen interessieren sich weniger für Politik als Männer

Dass sich erheblich weniger Frauen als Männer für Politik interessieren, ist kein Vorurteil, sondern eine statistische Tatsache. Eine vom englischen „Economist“ veröffentlichte Studie, bei der von 1991 bis 2008 Umfragen durchgeführt wurden, zeigt deutliche Ergebnisse.

Mit zunehmenden Alter nimmt sowohl bei Männern als auch bei Frauen das Interesse an Politik zu. Allerdings interessieren sich in jeder Altersklasse etwa nur halb so viele Frauen für Politik wie Männer. Problematischer wird es, wenn man den Bildungsgrad betrachtet. Mit zunehmender Bildung steigt auch das Interesse an Politik. Dieser Effekt tritt bei Männern allerdings deutlich stärker auf als bei Frauen.

Zusammengefasst hat man also in jeder Partei eine deutlich geringere Anzahl von Frauen als Männer. Unter dieser Gruppe gibt es sowohl rein statistisch gesehen weniger überdurchschnittlich Intelligente als auch deutlich weniger Gebildete, die sich überhaupt für Politik interessieren und daher einer Partei beitreten.

Auswahl der Fähigsten unter Männern höher

Die Auswahl der Fähigsten, die man für eine Führungsposition innerhalb einer Partei aufstellen kann, ist also unter den Männern dramatisch höher als unter den Frauen.

Dies bedeutet ohne jeden Zweifel, dass eine Partei mit Frauenquote innerparteilich die Führungspositionen nicht mit den fähigsten Köpfen der Partei besetzt, die verfügbar wären. Dies trifft auch für die Aufstellungslisten der Partei zu, mit denen sie politische Ämter im Bundestag, Landtag und in den Stadt- und Kreisräten besetzt.

Bevor jetzt ein Feminist bittere Sojatränen vergießen muss. Dieselbe Aussage trifft umgekehrt auch auf Organisationen zu, bei der außergewöhnliche Dummheit gefragt ist. Bei Hooligans, der Antifa oder Saufwettbewerben haben wir Männer weit die Nase vorn.

