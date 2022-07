Von OLIVER | Abtreibung sei eine Entscheidung der Frauen – diese Sichtweise versucht uns die Massenpresse einzureden. In Wahrheit aber ist Abtreibung allzu oft eine Entscheidung des Mannes. Es sind in vielen, möglicherweise sogar den meisten Fällen die Kindsväter, die die Frauen zur Abtreibung drängen. Wieviel eigene Entscheidung („pro choice“) einer Frau bleibt also tatsächlich noch übrig, wenn die treibende Kraft hinter der Abtreibungsentscheidung in Wahrheit der Kindsvater ist?

Der Autor dieses Textes schreibt aus eigener Erfahrung: Zweimal hat er abtreiben lassen. Nunmehr fast 30 Jahre später und als Vater von vier geborenen Kindern sieht man die Dinge allerdings differenzierter, man fragt sich: Wie ist das damals wirklich gelaufen?

Die erste Abtreibung geschah noch während der Schulzeit, der Autor war 17, das Mädchen zwei Jahre jünger. Natürlich kann man sagen: zu jung, keine Frage: Abtreibung, und so ging das damals auch vonstatten. Der Autor dachte an sein Abitur, für ein Kind war kein Platz in der Schulzeitplanung, diskutiert wurde im Grunde gar nicht. Aber im Rückblick fragt man sich: Hat man es sich nicht zu leicht gemacht? Was ging in dem Mädchen wirklich vor? Wenn man sich damals doch für das Kind entschieden hätte, Abitur hin oder her, wenn man als Kindsvater gesagt hätte: Wir bekommen das Kind, wir machen das, wir bleiben zusammen, man war ja verliebt – wäre das Mädchen dann trotzdem nach Hamburg gefahren, in diese Klinik? Vermutlich nicht. Also: War diese Entscheidung zur Abtreibung wirklich eine Entscheidung des Mädchens? Oder war diese Entscheidung in Wahrheit nicht in erster Linie die Entscheidung des Mannes, der sein Abitur im Blick hatte und sich insgeheim auch nicht so früh auf ein bestimmtes Mädchen festlegen wollte?

Die Geschichte des Mädchens ging dann so weiter: 20 Jahre später, nach mehreren Beziehungen, wurde ein uneheliches Kind geboren, von einem bereits liierten Mann. Alleinerziehende Mutter, das Kind ohne wirklichen Vater. Hat ihr die Abtreibung damals also irgendetwas gebracht? Und hätte sie, statt damals dem Drängen des unreifen, egoistischen Mannes nachzugeben, nicht vielleicht doch den Autor als Mann und Kindsvater gewinnen können, wenn sie das Kind geboren statt abgetrieben hätte?

Die zweite Abtreibung geschah im Studentenalter, man kannte sich kaum. Aber sie war verliebt, und mit 24 war sie auch in einem Alter, in dem sich eine Frau mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigt. Aber auch in diesem Fall siegte der männliche Egoismus: Ein Kind mitten im Studium? Keine Frage, also wurde wieder abgetrieben, erneut angeblich eine „gemeinsame“, also angeblich auch „ihre“ Entscheidung.

Mit dieser Frau ging es dann wie folgt weiter: Die Abtreibung wurde in einer Wiener Klinik unsachgemäß vorgenommen, hinterließ bleibende medizinische Schäden. Nach mehreren Fehlgeburten blieb die Frau letztlich kinderlos. Gebracht hat ihr die Abtreibung also auch nichts.

Im Rückblick fragt man sich daher als abtreibender Kindsvater durchaus: Hat man es sich als Mann in beiden Fällen nicht zu leicht gemacht? Und hat man als Mann in den Gesprächen damals nicht auch gezielt ausgenutzt, dass den Frauen und Mädchen heutzutage von unserer Lügenpresse so massiv eingeredet wird, es sei besonders „feministisch“ und ein Zeichen von moderner Weiblichkeit, wenn Frauen ihre Kinder abtreiben? War man als Mann nicht sogar sehr dankbar für diese freundliche Argumentationshilfe von Seiten der sogenannten „Feministen“?

Und man fragt sich vor dem Hintergrund der derzeitigen politischen Debatte: Würden diese beiden Frauen heute sagen, es sei wirklich „ihre“ Entscheidung gewesen, sie selbst seien es gewesen, die sich „pro choice“ entschieden hätten? Oder wären diese beiden Frauen heute im Rückblick vielleicht eher dankbar, wenn sie damals auch andere Argumentationshilfen auf ihrer Seite gehabt hätten, und zwar „pro life“?

Like