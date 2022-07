Von M. SATTLER | So lautete ein Kommentar zum PI-NEWS-Artikel „Brauchen wir einen Westbeauftragten?“ – angesichts von 20 Prozent Grün-Wählern im Westen eine verständliche Frage. Nur ein Jahr nach Erscheinen des Artikels ist diese Situation nun da: Ganz unmittelbar drohen Kälte und Hunger als Folge der im linksgrünen Westdeutschland besonders geschätzten Klimaschutz- und Sanktionspolitik. Aber ist man in Westdeutschland überhaupt lernfähig?

Kurz vorweg: Es soll hier kein Keil getrieben werden zwischen den Deutschen im alten Westen und im Gebiet der ehemaligen DDR, dem sogenannten „Osten“. Aber beide Regionen zeichnen sich durch unterschiedliche historische Erfahrungen aus: In Westdeutschland prägt die Kulturrevolution von 1968 noch immer das Denken der politischen Führungsschicht, im sogenannten „Ostdeutschland“ wirken 40 Jahre kommunistische Diktatur unter der Partei „Die Linke“ (damals: „SED“) bis heute nach. Es ist deshalb völlig berechtigt, beide Regionen in geistig-politischer Hinsicht weiterhin als stark unterschiedlich zu betrachten.

Dass „Hunger und Kälte“ in Deutschland so überraschend schnell zu einem tagesaktuellen Thema wurden, hat bekanntlich zwei wesentliche Gründe: Zum einen sind es die Sanktionen gegen Russland, durch die unsere Regierung unsere Versorgung mit russischer Kohle und russischem Öl sowie russischem Gas aus der Gas-Pipeline Nord Stream 2 verhindert. Zum anderen verstärken diese Sanktionen noch zusätzlich die zerstörerische Wirkung der aus Gründen des „Umwelt- und Klimaschutzes“ vorangetriebenen Abschaltung von Kohle- und Kernenergiekraftwerken und die sich daraus ergebenden Mängel in der deutschen Energieversorgung. Im Ergebnis all dieser von unserer eigenen Regierung betriebenen Maßnahmen droht uns nun die besagte Kälte.

Grüner Fanatismus führt nun zu Hunger und Kälte

Hunger droht uns ebenfalls als Folgeerscheinung der Sanktions- und Umweltschutzpolitik: Russland als größter Düngemittelhersteller der Welt fällt wegen der Sanktionen als Lieferant für Dünger aus, gleichzeitig verteuert sich die Herstellung von Dünger in Deutschland durch den sanktionsbedingten Energiemangel mit entsprechenden Folgen für die Lebensmittelpreise. Und als wäre das noch nicht genug, treibt unsere Regierung weiter die Stilllegung von Landwirtschaftsflächen voran und betoniert fruchtbaren Ackerboden zu, um dort Windmühlen aufzustellen. Schon in den letzten Jahren konnte sich Deutschland nur noch zu 85 Prozent mit Lebensmitteln selbst versorgen. Die Sanktionen, ein ausufernder Umweltschutz und obendrein das starke Bevölkerungswachstum infolge einer radikalen Immigrations- und Umvolkungspolitik werden diese schon heute unzureichende Eigenversorgung in den kommenden Jahren noch weiter gefährden: Auch beim täglich Brot treibt uns unsere Regierung immer stärker in Abhängigkeiten von ausländischen Lieferketten.

„Hunger und Kälte“ als ganz unmittelbare Bedrohungen im Deutschland des Jahres 2022 gehen also vor allem auf den politischen Fanatismus unserer eigenen Regierung in Sachen Sanktions- und Umweltschutzpolitik zurück. Diesem Fanatismus begegnet man im sogenannten „Ostdeutschland“ bekanntlich mit Argwohn, im alten Westdeutschland hingegen findet er größte Zustimmung. Es ist daher vor allem eine geistig in Westdeutschland verwurzelte Politik, die uns allen „Hunger und Kälte“ beschert.

Wird sich doch noch Einsicht einstellen?

Der kommende Winter wird zeigen, ob man in Westdeutschland lernfähig ist. Eine gewisse Lernfähigkeit ließ sich in den letzten Wochen ja in vielerlei Hinsicht durchaus beobachten: Auch in Westdeutschland, wo die Diskussion über die Kernenergie immer deutlich emotionsgeladener, die Ablehnung kompromissloser war als im Osten, zeigten sich jüngst Ansätze zu einer sachlicheren Betrachtungsweise dieser Thematik. Die Bundeswehr, im Westen stets skeptischer beäugt als im Osten, erfährt nun auch unter Westdeutschen eine gewisse Anerkennung. Diese Erfahrungen zeigen: Man ist in Westdeutschland trotz aller Vernarrtheit in liebgewonnene grünistische Ideologien durchaus offen für eine Neubeurteilung jahrzehntelang mit größtem Starrsinn vertretener Sichtweisen – wenn denn die Not zur Einsicht zwingt.

Entsprechend liegt es also auch im Bereich des Möglichen, dass sich im kommenden Winter, wenn die Menschen in Westdeutschland in ihren Wohnungen frieren, weitere Einsichten durchsetzen. Dies gilt zum einen für die Nibelungentreue insbesondere der Westdeutschen zur Ukraine und den in Westdeutschland noch auffällig weit verbreiteten eisernen Willen, für die Ukraine zu frieren – und vielleicht auch vor Kälte zu sterben. Heute noch unvorstellbar, könnten daher im Winter in Westdeutschland Stimmen Gehör finden, die die Sinnhaftigkeit der Sanktionen hinterfragen.

Zum anderen könnte sich auch in den – historisch verständlich infolge der Kulturrevolution von 1968 – stark von der Gedankenwelt der Hippies beeinflussten Denkweisen der Westdeutschen die Erkenntnis durchsetzen, dass eine Zerstörung der Industrie und eine allzu kindliche Romantisierung des „Zurück zur Natur“ letztlich in Armut, Elend und Hunger mündet: Wohlstand beruht einzig auf Produktivität, und es ist höchst unproduktiv, wenn jeder seine eigene Energie herstellt oder seine eigenen Kartoffeln anbaut. Ziel wirtschaftlicher Tätigkeit sollte daher nicht das Lastenrad sein.

Durch Schaden wird man klug: Vielleicht muss Westdeutschland also einfach durch ein paar kalte Winter, um endlich all jenen Gedankenballast abzuwerfen, den man dort seit über 50 Jahren mit sich herumschleppt. Insofern könnten die unbeheizten Wohnungen und leeren Teller, die uns unter der Regierung Scholz-Habeck-Lindner blühen, auch ihr Gutes haben: Es sind ja vor allem westdeutsche Ideologen, die in Gesamtdeutschland immer noch den Ton angeben. Eine westdeutsche Elite, die infolge der durch die Sanktionen ausgelösten Not in Deutschland ihre eigenen Glaubensdogmen, ihren eigenen Unfehlbarkeitsanspruch hinterfragt, würde uns allen in Deutschland gleichermaßen zugutekommen – in West und „Ost“.

Like