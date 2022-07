Von KEWIL | Unsere Völkerrecht studiert habende Außenministerin Annalena Baerbock (41) zeigt aktuell in Griechenland und der Türkei den exemplarischen grünen Stil unserer Außenpolitik auf dem diplomatischen Parkett.

Vor dem Abflug nach Athen wurde zunächst auf Steuerzahlerkosten der CO2-Ausstoß der Regierungsmaschine kompensiert und dann erst Kerosin in den Tank gepumpt. Gleichzeitig kaufte sich Baerbock einen neuen hellen Hosenanzug und ein schwarzes Trauerkleidchen.

In Athen angekommen eilte Baerbock sofort in das ehemalige Kommandanturgebäude – den Hauptsitz der NS-Verwaltung während der deutschen Besatzung vor 80 Jahren – und dann in Schwarz zum jüdischen Holocaust-Mahnmal.

Man sollte meinen, in Deutschland seien genug Gedenkorte und in Berlin könnte die Baerböckin vor Arbeitsbeginn und nach Feierabend jeden Tag stundenlang im Holocaust-Denkmal flanieren, aber nein, es musste in Athen sein.

Das war natürlich ein deutliches Signal für die griechische Regierung, als erstes wieder ihre Reparationsansprüche aus dem WK II, zur Zeit gerade mal schlappe 300 Milliarden Euro, an den deutschen Steuerzahler zu wiederholen, denen Baerbock nicht widersprach, im Gegenteil.

Baerbock bekannte sich zur Verantwortung Deutschlands für die Verbrechen während des Naziregimes in den damals besetzten Ländern und schlug gemeinsame Investitionen in von den Nazitruppen verwüsteten Dörfern vor.

Dann entschuldigte sich Baerbock für das ungebührliche Verhalten Deutschlands in der Eurokrise, als Merkel, die in griechischen Demos damals als Hitler gezeigt wurde, und andere deutsche Politiker es wagten, Griechenland zum Sparen aufzufordern. So eine unverschämte Ungeheuerlichkeit aber auch.

Dann eilte Annalena Baerbock ins nächste Flüchtlingslager bei Piräus und plauderte, Fotos inklusive, mit „Geflüchteten“, die es auf Schlepperbooten bis nach Hellas geschafft und die jetzt Germoney im Visier hatten. Besonders gern hörte sie Vorwürfe gegen die europäische Grenzschutztruppe Frontex und die griechische Küstenwache an, mit denen die Annalena nicht aufs Bild wollte. Dann betonte Baerbock noch, dass griechische Inseln griechisches Territorium seien, und hörte Kritik, dass wir den Türken U-Boote liefern.

Darauf flog unsere Außenministerin zufrieden weiter in die Türkei. Dort kam das Gepäck, das sie aus Athen mitbrachte, aber nicht gut an. Die Türken wollen eine Menge griechischer Inseln und das Erdgas im Meeresboden drum herum auch, und sie möchten weiter in Nordsyrien auf Kurdenjagd. Besonders übel nahm es aber der türkische Außenminister Cavusoglu, dass Baerbock die Freilassung des inhaftierten Osman Kavala forderte. Und somit war nach einer halben Stunde das Klima vergiftet und der Streit da.

Heute trifft Baerbock noch in Ankara Oppositionspolitiker. Und das Resümee? Viel geschwätzt, aber kein Konflikt gelöst. Nur der deutsche Steuerzahler war der einzige Leidtragende und wurde wieder einmal näher an weitere hohe Milliardenzahlungen gerückt. Kennen wir bereits! So läuft es für die Kartoffeln zu Hause immer.

