„In meinem heutigen Vortrag möchte ich mich mal über Vorurteile beschäftigen, unbegründete Vorurteile. Am besten funktioniert das bei den Grünen. Bin ich mir doch bewusst, dass gerade in unseren Reihen viele Menschen Vorbehalte haben gegenüber den Grünen. Viele von euch denken, dass die Grünen alle inkompetent wären, studienabbrechende, arbeitsscheue, pseudointellektuelle, Deutschland verachtende Holzvergaser, die sich das Ziel gesetzt haben, Deutschland platt zu machen. Dieses völlig unbegründete Vorurteil hat sich gerade in unseren Reihen in die Gehirne gefressen. Sind wir doch alle vom Anti-Grünen-Virus befallen…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

