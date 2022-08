Um 11:30 Uhr führt Oliver Flesch in einem Morgenmagazin Spezial ein Live-Interview mit Michael Stürzenberger über die skandalösen Zustände bei der BPE-Kundgebung am Samstag in Gladbeck: „Gewalttätiger Gaza-Streifen in Gladbeck – geduldet von der Polizei“. Das Video erscheint auf der GETTR-Seite von Oliver Flesch, sobald das Gespräch beginnt.

Bei der BPE-Kundgebung in Gladbeck zur Aufklärung über den Politischen Islam eskalierten die Gewalt-Ausschreitungen radikaler Moslems, viele davon minderjährig. Es gab ein Dutzend Eierwürfe, einen davon mitten ins Gesicht einer Frau, die ins Krankenhaus gefahren werden musste.

Einige Polizisten solidarisierten sich sogar mit den Moslems. Einer sagte wörtlich zu einem Moslem: „Lassen Sie sich nicht provozieren, denn das will er ja nur. Hören Sie sich diese Scheiße nicht an“. Dadurch ermutigt, nahmen die Moslems mitsamt ihrer Palästina-Flaggen den Willy-Brandt-Platz in ihren Besitz. Viele warfen mit allem, was sie in ihren Händen hatten. Eier, Feuerzeuge, Flaschen und Dosen. Sozusagen ein Gaza-Streifen mitten in Gladbeck.

Ein Polizist sagte zu einem anderen: „Die brauchen sich nicht wundern, dass so etwas passiert, wenn so gegen Minderheiten gehetzt wird“.

Ein anderer Polizist sagte unserem Ordner Li, der einem jungen Moslem gerade ein Ei aus der Hand genommen hatte, das vermutlich später geworfen worden wäre, dass er das nicht machen dürfe. Eine Anzeige wegen „Diebstahl“ hätte da noch gefehlt.

Die Einsatzleitung der Polizei veranlasste nichts, um die Würfe von radikalen Moslems zu unterbinden, sondern ließ die gut 20 anwesenden Polizisten stoisch zusehen. Manche lehnten ganz lässig an ihren Fahrzeugen.

Bisher gibt es drei Zeitungsberichte. Der Reporter vom Stadtspiegel kam zur Kundgebung, als die Situation schon eskaliert war, und beurteilt das Geschehen sehr subjektiv, ohne das Vorgeschehen erlebt zu haben. Aber er kennt immerhin die Fakten und bestätigt, dass unsere Aufklärung über den Politischen Islam sachlich richtig ist.

Ein verhältnismäßig sachlicher Bericht mit vielen Informationen und einer Fotoserie erschien beim Lokalkompass.

Die WAZ hingegen Wie so oft völlig einseitig, mit stereotypen Klischees, abgeschrieben von der Wikipedia-Seite über Michael Stürzenberger und verschärft in den Formulierungen. Das Geschehen in Gladbeck wird so dargestellt, als ob die Ausschreitungen von beiden Seiten ausgegangen wären. Dabei waren es AUSSCHLIESSLICH Moslems, die mit Eiern, Feuerzeugen, Flaschen und Dosen warfen sowie massiv beleidigten und bedrohten. Die „Rechtspopulisten“ der BPE verhielten sich, wie immer, diszipliniert und besonnen. Aber die WAZ versucht, einen anderen Eindruck zu vermitteln. Linkes „Framing“ eben.

Wie von der Bürgerbewegung PAX EUROPA zu erfahren ist, ist bereits die Folgeveranstaltung „Gladbeck 2.0 – Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Sicherheit – gegen den Politischen Islam“ angemeldet. Weitere Informationen folgen.

