Von WOLFGANG HÜBNER | Der nordrhein-westfälische AfD-Politiker Helmut Seifen hat in einem Gastbeitrag für PI-NEWS auf die dort veröffentlichte dreiteilige Textserie von Götz Kubitschek reagiert. Man kann Seifens Text als Zurückweisung der Kritik Kubitscheks an einigen Entwicklungen und Tendenzen in der AfD verstehen. Er geht so weit, Kubitschek zu unterstellen, die AfD „auf seinen Weg einschwören“ zu wollen. Kubitschek ist aber Realist genug, um einen solchen Versuch gar nicht zu unternehmen. Doch würde er es tun – was wäre so Schlimmes daran? Eine lebendige Partei braucht Kritik, Widerspruch, Vorschläge. Damit kann sie sich auseinandersetzen, davon kann auch und gerade die AfD profitieren auf ihrem schweren politischen Weg.

Die klugen Köpfe aus Schnellroda sind mit ihren Beiträgen und strategischen Hinweisen keine Belästigung, sondern eine unverzichtbare Bereicherung für die AfD. Deswegen müssen diese Köpfe nicht immer Recht haben. Aber fast immer bringen sie wertvolle Impulse in die Partei, die aus der kontinuierlichen Kaderbildung in den Veranstaltungen von Schnellroda wertvollen Nachwuchs für ihre Zukunft bezieht. Nichts ist wichtiger als geistig-weltanschaulich gebildete, gestählte junge Menschen, die sich in den kommenden Kämpfen um Deutschland erfolgreich zu behaupten vermögen. Es ist übrigens eine Schande und völlig unverständlich, wie gering die finanzielle und geistige Unterstützung dieser bewundernswert kontinuierlichen Arbeit der Gruppe um Kubitschek seitens der AfD bislang ist.

Nun ist Helmut Seifen gewiss ein honoriger Mann und Politiker, der sich in der AfD Anerkennung erworben hat. Sein politisches Ideal ist „eine Partei, die das Vertrauen der Wähler gewinnen kann: Vertrauen zum Programm, Vertrauen in die Redlichkeit des Parteipersonals“. Für Seifen darf die Partei keinesfalls „zur Plattform aufputschender Empörungsinszenierungen“ werden. Vertrauen, so glaubt er, können Partei und Politiker nicht dadurch gewinnen, „dass sie sich an rauschhaften Empörungsritualen begeistern“. Zielen diese abgrenzenden Spitzen gegen Schnellroda, dann hat sich Seifen mit den Texten von Kubitschek nicht beschäftigt, sondern jagt einem Gespenst politischer Feinde nach.

Doch noch etwas irritiert an Seifens Ausführungen: Sein offenbar unerschütterlicher Glaube an die Macht der politischen Seriosität. Nicht, dass ich etwas gegen diese Seriosität hätte. Allerdings kann diese nur Erfolg haben in einer glaubwürdigen politischen Kultur mit Wählern, die für diese Seriosität empfänglich sind. Leider ist weder die politische Kultur im Parteienstaat Deutschland noch die real existierende Wählerkultur seriös. Wäre es anders, wie könnten dann Figuren wie Scholz, Lauterbach, Baerbock, Habeck, Lindner in politische Machtpositionen an der Spitze des Staates gelangen? Seriös im Sinne von Seifen sind allerdings auch große Wählergruppen nicht mehr. In diesen haben Jahrzehnte der Wohlstandsverwahrlosung und des Moralisierungswahns schwerste Schäden angerichtet.

Wenn nun die Verhältnisse in Deutschland in Bewegung kommen, ja in einem bislang unvorstellbaren Maße erschüttert zu werden drohen, dann muss sich die AfD – ob sie will oder nicht – endlich darauf einstellen, gleichermaßen Parlaments- wie Bewegungspartei zu sein und entsprechend zu agieren. Und sie muss damit rechnen, bei einer Zuspitzung der Lage Repressionen bis hin zum Verbot der Partei ausgesetzt zu werden. Der politische Feind, also das gesamte Kartell aus Blockparteien, Medien, Gewerkschaften, Amtskirchen und Institutionen wird nicht zögern, alle Machtmittel einzusetzen, wenn Gefahr droht. Dass diese Gefahr nicht von der AfD droht, wird keine Rolle spielen, denn es geht dann um eine exemplarische Einschüchterung.

Kein einziger Vorschlag aus Schnellroda ist abenteuerlich, „aufputschend“ oder will „rauschhafte Empörungsrituale“ fördern – das sind unbelegte Behauptungen von Seifen. Was allerdings stimmt: Nicht nur in Schnellroda gibt man sich keinen Illusionen über das System im Deutschland, seine Verteidiger und Nutznießer hin. Es stehen harte, wahrscheinlich sogar blutige Kämpfe bevor. Nicht deshalb, weil in der AfD, Schnellroda oder sonstwo das jemand wünscht, ja geradezu herbeisehnt, sondern weil die Verhältnisse in Deutschland dort hintreiben. Es wird auch für die Seifens höchste Zeit, das zu erkennen und sich darauf einzustellen.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

