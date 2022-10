Von MARIO | Ich hatte mich vor der denkwürdigen Veranstaltung am 20. August in Gladbeck immer wieder sporadisch in den jeweiligen EWO-Livestreams mit Michael Stürzenbergers Aufklärungsfeldzug gegen den „politischen Islam“ eingeschaltet. Doch seit Gladbeck bin ich regelmäßig dabei, und zwar von Anfang bis Ende. Dabei frage ich mich oft, ob ich dadurch lediglich meine negative Meinung und ablehnende Haltung gegenüber dem Islam und seinen Muslimen bestätigt haben will oder ob es einfach nur purer Masochismus ist zu sehen, wie unser Deutschland immer tiefer in die verhängnisvolle Islamisierung rutscht. Als jedoch am Samstag die Kundgebung in Leipzig gegen Ende dermaßen ausuferte (PI-NEWS berichtete), kann ich diesen Vorfall nicht mehr unkommentiert lassen.

Alle Protagonisten rund um diese so wichtige Aufklärungsarbeit sprechen von dem sog. „politischen Islam“, was ich übrigens als ein Zugeständnis an Artikel 4/1 des Grundgesetzes interpretiere. Bei all den notwendigen und wertvollen Kundgebungen ist festzustellen, dass schätzungsweise 98 Prozent der anwesenden Muslime den Begriff „politischer Islam“ und dessen Bedeutung weder erfassen noch verstehen können (abgesehen davon, dass die meisten anwesenden Muslime – als Ausdruck einer misslungenen Integration – nicht wirklich der deutschen Sprache mächtig sind bzw. sein wollen).

Muslimen dieser Welt ist die Einteilung in einen „politischen Islam“ und einen „spirituellen Islam“ absolut fremd. Ich bin mir sicher, dass hier seitens der Muslime nie eine Trennung erfolgen wird. Auch werden Muslime nie – und ich betone NIE – den Koran entschärfen, was beispielsweise von Michael Stürzenberger und seinen Mitstreitern unermüdlich gefordert wird. Und er hat Recht, wenn er auf die drohende Gefahr und die damit verbundenen katastrophalen Folgen eines demografischen Wandels aufgrund ständigen muslimischen Zuwachses hinweist.

Im Grunde genommen ist es allerdings vollkommen egal, ob Muslime die Inhalte dieser Kundgebungen verstehen. Wichtig ist, dass uns deutschen Bürgern auf äußerst anschauliche Weise das intolerante und aggressive Verhalten der Muslime etc. vor Augen geführt wird und wir daran erkennen können, welche Gefahr auf uns zurollt. Ich kann nur hoffen, dass die EWO-Aufzeichnungen von vielen deutschen Bundesbürgern gesehen werden und dieses einmalige Informationsangebot weiterempfehlen.

Wir müssen vorausschauend denken und die Zeichen der Zeit erkennen können. Aber Denken scheint für viele – und insbesondere für die politischen Befürworter einerseits des dreisten Migrationspaktes und andererseits der schleichenden Islamisierung – ein Fremdwort zu sein. Übrigens: niemand ist so blind wie die, die nicht sehen wollen (Jonathan Swift).

Da Muslime nie kooperieren werden, fürchte ich, haben wir nur zwei Möglichkeiten: uns entweder dem Islam zu unterwerfen oder den Islam per Grundgesetz zu verbieten (dazu gehört neben Kontrollen an deutschen Grenzen auch ein sofortiger, konsequenter Aufnahmestopp von Muslimen und eine rigorose Abschiebung der seit 2015 hereingeholten und hereingelassenen kulturfremden Zuwanderer und unberechtigten Asylanten etc.)!

Zu fordern, dass wir Deutsche uns entweder unterwerfen oder das Land verlassen sollen, ist eine bodenlose Frechheit. Sollten Deutsche dann ihr Land nicht verlassen und sich nicht unterwerfen, dann droht sogar der Tod. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es besteht also dringender Handlungsbedarf! Wenn ein deutscher Politiker das immer noch nicht kapiert hat oder nicht kapieren will, dann missachtet dieser seinen geleisteten Amtseid und ich bezeichne diesen Politiker als Verräter an unserer deutschen Gesellschaft.

Wir haben in Deutschland eigene, indigene Kriminelle jeglicher Ausprägung und wir müssen uns fragen, ob wir noch mehr zivilisationsschädigende Kriminalität, vornehmlich aus dem islamischen Kulturkreis, wirklich brauchen. Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob wir unsere freiheitliche, demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft von innen zerstören lassen wollen oder nicht. Ich will das nicht! Die Islamisierung ist wie ein infiltrierendes malignes Krebsgeschwür, das – nicht rechtzeitig erkannt und behandelt -, zum Tode führt. Dieses aktive Desinteresse gewisser verantwortlicher Kreise an Deutschland muss politische Konsequenzen haben!

Und abschließend noch zur Leipziger Polizei: die anwesenden Beamten haben sich regelrecht als Scharia-Polizei geoutet. Shame on them! Was die Leipziger Linksextremisten anbelangt: diese disqualifizieren sich mit ihrem Verhalten selbst, merken dies aber in ihrer Einfältigkeit noch nicht einmal. Sie haben mein vollstes Mitleid.

