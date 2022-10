Von KEWIL | Man hat sich ja inzwischen daran gewöhnt, dass die Genies der Ukraine derzeit überall absahnen: Vom European Song Contest 2022, wobei man die Russen überall ausschließt, obwohl sie mit minus 999 Stimmen sicher auf dem letzten Platz landen würden, bis zum – ja – „Friedenspreis“ des Deutschen Buchhandels, den in diesem Jahr ein unbedeutender Ukrainer namens Serhij Zhadan kriegte. Und was schreibt unser Vorzeige-Ukrainer?

Laut einem Kommentar der „Zeit“ bezeichnet Zhadan in seinem soeben im Suhrkamp Verlag erschienenen Buch „Himmel über Charkiw“ die Russen als „Horde“, „Verbrecher“, „Tiere“, „Unrat“. Er schreibt: „Die Russen sind Barbaren, sie sind gekommen, um unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Bildung zu vernichten.“ Er schreibt: „Brennt in der Hölle, ihr Schweine.“ (Nachdenkseiten)

Wer also die Russen als „Schweine“, „Verbrecher“, „Tiere“ und „Unrat“ bezeichnet, kriegt neuerdings deutsche „Friedenspreise“! Ist es nicht so, dass nicht nur in der Politik, sondern speziell auch in der Kultur inzwischen ‚Schweine‘ das Sagen haben?

Regte sich etwa Protest bei den Kulturschaffenden, als der russische (ossetische) Dirigent Gergiev in München hinausbefördert wurde oder als die Netrebko im Westen nicht mehr singen durfte. Was für ein präpotentes Irrenhaus unterstützen wir, wenn die Ukraine inzwischen die russische Sprache verboten hat und alle weltbekannten, alten russischen Klassiker wie Tolstoi und Dostojewski aus den Bibliotheken wirft?

Warum stehen wir zu einem Land mit einer verbrecherischen Politik, das genau das macht, was Hitler 1933 auch gemacht hat – nämlich Bücher verbrennen? Ach, fast vergessen: Der Heinrich Heine-Preis 2022 der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf geht an den ukrainischen Lyriker, Schriftsteller und Übersetzer Jurij Ihorowytsch Andruchowytsch.

Ich kaufe von beiden nichts, auch wenn sie noch den Olaf Scholz- oder Annalena Baerbock-Preis 2023 kriegen!

