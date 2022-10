Von WOLFGANG PRABEL* | Was passiert, wenn man die Heizung nachts abdreht? Dann wird die Heizleistung der Anlage verringert, so dass die Räume kühler werden. Erst am frühen Morgen fängt die Heizung wieder an zu arbeiten. Zunächst klingt das gut und scheint Sparpotential zu verheißen. Man darf aber nicht vergessen, dass am nächsten Morgen auf die gewünschte Tagestemperatur hochgeheizt werden muss. Wenn also die während der Nacht eingesparte Energie morgens wieder aufgewendet wird, wo bleibt dann die Einsparung?

Das Problem liegt in der Vorlauftemperatur. Mit jeder Erhöhung dieser Temperatur wächst der Energieverbrauch nicht linear, sondern exponential. Wenn ich die Nacht mit geringer Vorlauftemperatur durchfahre, komme ich besser, als wenn ich nachts keine Energie verbrauche und morgens mit hoher Vorlauftemperatur die Bude wieder hochheizen muss.

Für eine Gesamtbetrachtung ist es erforderlich, nicht nur den Aspekt des Brennstoffsparens, sondern auch das Gebäude, die Dämmung, Witterung bzw. Außentemperatur und die näheren Umstände beim Abkühlen und Aufheizen von Räumen heranzuziehen. Zwei Szenarien sind daher denkbar:

Die benötigte Heizenergie für das abgekühlte Haus am Morgen ist größer als die während der Nacht eingesparte Energie. Das ist bei etwa 80 Prozent der deutschen Gebäude so, vor allem der älteren Jahrgänge (vor 2004 erbaut). Das morgendliche Aufheizen mit nächtlicher Pause nimmt weniger Energie in Anspruch als das Durchheizen. Das ist bei sehr gut gedämmten Gebäuden der Fall (aus den letzten zehn Jahren).

Eine Bewertung der Nachtabsenkung ist also nicht pauschal möglich. Das hat sich aber zu den Stuttgarter Maoisten noch nicht durchgesprochen – siehe Video oben.

Dieses dümmliche Gelaber eines technisch völlig ungebildeten Politikers ist unerträglich. Es beweist wieder einmal, dass die Grünen einen Bildungsstand haben, der oft völlig unzureichend ist. Früher sind solche Knallerbsen Straßenkehrer geworden.

Bei Kretschmann ist es nicht ganz so schlimm. Er hat Biologie, Chemie und Waschlappenkunde für das Lehramt studiert, aber leider nicht Physik. Wenn er Physik studiert hätte, wüsste er, was er in dem Video für einen Müll erzählt.

