Am vergangenen Samstag behauptete sich die Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE) in Gladbeck gegen den roten Filz der gesamten organisierten Stadtgesellschaft. Über das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen wurde das Recht auf Versammlungsfreiheit erstritten und der publikumsträchtige Europaplatz behauptet. Danach folgte eine legendäre siebenstündige Kundgebung, bei der viele Patrioten Tränen der Ergriffenheit in den Augen hatten (PI-NEWS berichtete).

Über diese einzigartige Stimmung unter den 200 Kundgebungsteilnehmern und die vielen spannenden Ereignisse inklusive vieler Drangsalierungen seitens der Polizei sprechen heute um 19 Uhr in der dritten Ausgabe der „Freitagspredigt“ Kian Kermanshahi aus London, Irfan Peci aus Wien und Michael Stürzenberger aus München. Alle drei haben auch als Redner an dieser denkwürdigen Veranstaltung teilgenommen, die von vielen als eine Wende angesehen wird. Wenn immer mehr Bürger aufstehen und Widerstand leisten wie in Gladbeck, könnte die lange Zeit der Diffamierungen, Unterdrückungen und Störungen gegen Kritiker des Politischen Islams so langsam dem Ende entgegen gehen.

In der Sendung werden auch Höhepunkte von „Gladbeck 2.0“ zu sehen sein, über die gemeinsam diskutiert wird. Zuschauer können hierbei auch Fragen stellen. Los gehts um 19 Uhr auf YouTube, gettr und natürlich hier bei PI-NEWS.

