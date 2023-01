Von FALKO BAUMGARTNER | Der Deutsche Bundestag wird heute um circa 15 Uhr aller Voraussicht nach einen Antrag der AfD-Fraktion zur wissenschaftlichen Untersuchung seiner eigenen NS-Vergangenheit mit den Stimmen aller übrigen Parteien ablehnen. SPD, Grüne, FDP, CDU/CSU und die Linke weigern sich beharrlich, die nationalsozialistische Vergangenheit ehemaliger Bundestagsabgeordneter von unabhängigen Historikern aufarbeiten zu lassen. Alle diese Parteien haben viel zu verlieren, denn sie waren über Jahrzehnte mit früheren NSDAP-Mitgliedern nur so gespickt.

Der abgelehnte Antrag des Berliner Abgeordneten und Geschichtswissenschaftlers Götz Frömming fordert, die „personellen und strukturellen Kontinuitäten zwischen Staat und Verwaltung des NS-Regimes und anderen nationalsozialistischen Organisationen einerseits und dem Deutschen Bundestag, seinen Abgeordneten und seinen Verwaltungsmitarbeitern andererseits“ zu erforschen. Bereits 2021 hatten die Altparteien einen entsprechenden Antrag einhellig abgelehnt.

Derartige Vorstöße sind eigentlich nicht neu. In den Jahren 2012 bis 2016 hatten die Landtage von Niedersachsen, Hessen, Bremen und Schleswig-Holstein bereits fundierte wissenschaftliche Studien über die NS-Vergangenheit ihrer eigenen Abgeordneten vorgelegt. Seitdem ist der Aufklärungswille der Altparteien in eigener Angelegenheit jedoch erloschen. Mit dem Aufstieg der AfD erscheint es nicht mehr opportun, auf die eigene braune Vorgeschichte hinzuweisen. Stattdessen ist ein „Nazi“ heute jeder, der nicht dezidiert links ist. Das ist als politisches Geschäftsmodell zur Einschüchterung der Opposition schlichtweg zweckdienlicher.

Dabei war der Bundestag jahrzehntelang geradezu ein Tummelplatz für ehemalige NSDAP-Mitglieder, manche mehr, andere weniger geläutert. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zeigt diese Wikipedia-Liste Altnazis auf, die bis in die höchsten Staatsämter der Bundesrepublik gewählt wurden. Alle Parteien entsendeten Ex-Nazis in Schwaden in den Bundestag: Die CDU/CSU rund 60, die FDP ungefähr 30 und die SPD circa 15 Abgeordnete. Dabei nahm der braune Anteil mit den Jahren keineswegs ab. In den 1950er Jahren gehörte phasenweise über die Hälfte der FDP-Fraktion vormals der Hitlerpartei an, in den späten 1960er Jahren stellte die CDU mit Altnazi Kurt Georg Kiesinger den dritten Kanzler und in den späten 1970ern wurde Ex-Nazi Walter Scheel (nun FDP) der vierte Bundespräsident. Noch bis 1998 saßen Abgeordnete mit NSDAP-Mitgliedsnummern im Bundestag.

Selbst bei den Grünen war von der Gnade der späten Geburt nicht viel zu merken. Sie schafften sogar das Kunststück, 1983 beinahe einen Altnazi in den Bundestag zu schicken, der dazu noch Päderast war (Werner Vogel).

Und die Linke? Ausgerechnet die umbenannte SED gehörte nach 1945 zumindest biographisch zu den braunsten Parteien überhaupt. Als erste von allen Nachkriegsparteien begann sie schon im Sommer 1946 mit der Aufnahme ehemaliger NSDAP-Mitglieder, bis schließlich in den DDR-Bezirken (vergleichbar mit den Bundesländern) bis zu einem Drittel der SED-Mitgliedschaft aus Altnazis bestand.

Aus den Stalinisten war rasch eine rotbraun gescheckte Truppe geworden – politischer Sprengstoff, der so geheim wie möglich gehalten wurde und dem westdeutschen Autor des „Braunbuch DDR – Nazis in der DDR“, Olaf Kappelt, eine von Erich Mielke persönlich angeordnete Bespitzelung einbrachte. Noch heute gönnt sich die Linke in ihrem Ältestenrat ungeniert den allerletzten Ex-Nazi der deutschen Politik, den 97jährigen Parteiideologen Hermann Klenner.

Auch in der Bundestagsverwaltung tummelten sich die früheren Hitleranhänger: Die ersten 24 Jahre ihrer Existenz wurde die Bundestagsverwaltung vom Ex-Nazi Hans Troßmann (CSU) geleitet, der während des Kriegs auch mit der ‚Verwaltung‘ eines Judenghettos zu tun hatte. In der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft, einer Art Club für Bundestagsabgeordnete, waren die Altnazis lange Zeit unter sich – von ihren ersten sechs Vorsitzenden hatten vier zuvor ein NSDAP-Parteibuch besessen.

50 Jahre Altnazis im Bundestag wären eigentlich Anlass genug für eine überfällige unabhängige Expertenuntersuchung. Die gelungenen Studien aus den Landtagen zeigen, dass es mit zeitlichem Abstand möglich ist, ein differenziertes Bild von den biographischen und strukturellen Kontinuitäten zu vermitteln, ohne sich in pauschale Verurteilungen oder Generalamnestien zu ergehen. Diese Chance haben die Altparteien aber heute leider vertan. Eine seriöse geschichtliche Aufarbeitung der eigenen NS-Vergangenheit würde ihrer gegenwärtigen Instrumentalisierung des „Nazi“-Begriffs entgegenlaufen.

„Nazis“ sind heute nicht länger die, die es einmal wirklich waren, sondern all jene, die nicht im Sinne des dominanten links-grün-woken Meinungskartells spuren. Für Oppositionelle bedeutet dies, eine neue Gelassenheit im Umgang mit der grassierenden Nazi-Polemik zu gewinnen: Solange die Altparteien aus politischem Kalkül die überfällige Aufarbeitung ihrer eigenen braunen Vergangenheit verhindern, bleiben sie Altnaziparteien und der Bundestag das einzige Verfassungsorgan, das sich seiner geschichtlichen Verantwortung entzieht.

