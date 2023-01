Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr drang der 25-jährige Marokkaner Yasine Kanjaa in der südspanischen Stadt Algeciras in die Kirche San Isidro im Zentrum der Stadt ein. Laut Zeugenaussagen soll er den islamischen Schlachtruf „Allahu Akbar“ gerufen haben. Er forderte die anwesenden Christen auf, zum Islam zu konvertieren und begann einen Streit mit dem Priester.

Dann habe er die Kirche vorerst verlassen, kehrte aber nach einer knappen Stunde, mit einer Machete bewaffnet zurück, griff den Geistlichen an und verletzte ihn schwer am Hals, heißt es.

Sein weiterer Weg führte ihn zu der nur rund 200 Meter entfernten Kirche von La Palma, wo ebenfalls gerade ein Gottesdienst stattfand. Dort beschädigte er Bilder, warf Kreuze und Kerzen um und kletterte auf den Hauptaltar.

Der Küster forderte Kanjaa auf zu gehen, der Koranhörige beschimpfte und bedrohte ihn. Daraufhin flüchtete der Kirchendiener ins Freie, verfolgt von dem aufgebrachten Marokkaner, der ihn jedoch schnell einholte. Spanische Medien berichten, er habe sein Opfer in den Bauch gestochen und mit der Machete „auf den Kopf geschlagen“. Wahrscheinlich ist aber, dass er versuchte dem schon Schwerverletzten zu köpfen.

Danach schlenderte er, die Machete locker schwingend über die Straße, wobei er von Anrainers gefilmt wurde:

Una vecina de #Algeciras capta el momento después de que el supuesto autor del asesinato en la parroquia de La Palma abandona la Plaza Alta tras el suceso. pic.twitter.com/rBEHBiokY8 — Algeciras al minuto (@minutoes) January 25, 2023

Schon bald nach der Tat wurde der islamische Schlächter noch nahe der Kirche von der Polizei festgenommen. Was folgte kennen wir: Es wird von einem „geistig Verwirrten“ gesprochen, Politiker sind „bestürzt“ und „schockiert“ über die Tat und leiern ihre üblichen Worthülsen nach solchen Taten herunter. Natürlich durfte ein Aufruf an die Bevölkerung nicht fehlen. Der Ministerpräsident der Region Andalusien, Juan Manuel Moreno, rief auf Twitter zur „Besonnenheit“ auf, denn Intoleranz dürfe keinen Platz in der Gesellschaft haben. Außerdem müssten erst „die Fakten untersucht“ werden.

Man fragt sich, was an diesen Fakten großartig untersucht werden muss. Es war ein weiterer sinnloser Mord, den wir dem Islam und hirnloser Politik zu verdanken haben. (lsg)

