Am Samstag findet ab 12 Uhr eine weitere Mahnwache der Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE) gegen den Muezzinruf in Köln statt. Erneut auf dem Bahnhofsvorplatz mit Blick auf den majestätischen Dom. Michael Stürzenberger wird zusammen mit gut 20 engagierten BPE-Mitgliedern wieder mit vor Ort sein.

Am vergangenen Samstag ereignete sich dabei so einiges (PI-NEWS berichtete): Beispielsweise interessante Gespräche mit modern eingestellten Moslems aus der Türkei, die sich über die erdogan-kritischen Plakate und den Einsatz der BPE gegen den Muezzinruf freuten. Sie hoffen, dass Erdogan im Mai abgewählt wird und die Türkei sich wieder in Richtung Demokratie bewegt – weg von der Diktatur des Politischen Islams, die Erdogan zu installieren versucht.

Ebenso freute sich eine Reisegruppe aus Israel, die den BPE-lern über den Terror des Politischen Islams in ihrer Heimat berichtete. Sie warnten vor dem demographischen Dschihad, der Westeuropa genauso bedrohe wie Israel.

Engagierte Exil-Iranerinnen schlugen den BPE-Organisatoren vor, künftig gemeinsame Demos zu veranstalten, was diese sehr begrüßten.

Es waren auch einige Linke vor Ort, die sich im Gespräch selbst entlarven. Eine hatte sich als „brauner Haufen“ verkleidet, was für zusätzliche Heiterkeit sorgte.

Es könnte an diesem Samstag ab 12 Uhr also in Köln auf dem Bahnhofsvorplatz erneut recht spannend werden.

Ein Video-Livestream wird ab 12 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Michael Stürzenberger erscheinen.

