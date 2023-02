Warum erklärt Kanzler Olaf Scholz eigentlich die Migrations-Krise nicht zur Chefsache? Ein spannendes Gespräch zwischen der niederländischen Publizistin Eva Vlaardingerbroek und Ex-BILD-Chef Julian Reichelt über die Politik der offenen Grenzen.

Weiteres Thema in der neuen Folge von „Achtung, Reichelt!“: Was hat es mit dem Vorschlag von Yusuke Narita – japanischer Wirtschaftswissenschaftler von der berühmten (und sehr linken) US-Uni Yale – auf sich, der das Problem mit der überalternden Gesellschaft mit Massenselbstmord von älteren Menschen in den Griff kriegen will?

Eva Vlaardingerbroek ist überzeugt: Das ist wieder einmal der Auswuchs eines linken Todes-Kults, der da durchbricht. In Holland haben die Linken kürzlich erst vorgeschlagen, Menschen über 70 keine medizinische Operationen mehr anzubieten…



