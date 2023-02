Von M. SATTLER | In die Debatte zwischen „Seenotretter“ Axel Steier und Hans-Georg Maaßen hat sich nun Friedrich Merz eingeschaltet: Steier fordert die Wegzüchtung aller „Weißen“ in Deutschland (PI-NEWS berichtete hier und hier), Maaßen widerspricht, Merz will Maaßen deshalb aus der CDU werfen – ein politischer Dreikampf also, aus dem nicht alle als Sieger hervorgehen werden.

1. Axel Steier

Axel Steier hat mit seiner Forderung nach einer Wegzüchtung aller „Weißen“ vermutlich nur ausgesprochen, was viele weitere Beteiligte der Umvolkungsindustrie ebenfalls denken: Ziel der Ansiedlung von Schwarzafrikanern in Deutschland ist laut Steier die biologische Wegzüchtung aller Menschen mit „weißer“ Hautfarbe in Deutschland, damit es eines Tages in Deutschland „keine Weißbrote mehr geben wird“.

Mit dieser Forderung hat die Debatte um die Umvolkungspolitik in Deutschland eine neue Dimension erreicht: Ziel der Umvolkung ist laut Steier keineswegs mehr ein „buntes“ Miteinander, sondern die genetisch-biologische Beseitigung der indigenen Deutschen sowie aller anderen Menschen in Deutschland mit „weißer“ Hautfarbe. Mit dieser biologistischen Forderung stößt Steier weit in genozitäres Terrain vor, wie wir es in Deutschland ähnlich bislang nur von faschistoiden Ideologien kannten.

Dennoch wird dieser Vorstoß in Richtung eines linken, anti-weißen Faschismus für Steier wohl keine nachteiligen Folgen haben: Steier ist bis in oberste Regierungskreise bestens vernetzt, seine Organisation „Mission Lifeline“ wird mit Geldern der katholischen Kirche finanziert, im Mittelmeer ist das Unternehmen groß im Geschäft. Geld und Einfluss sind also zur Genüge vorhanden, einer der Gründe vermutlich, weshalb sogar Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer es in seinem aktuellen Artikel zum Streit zwischen Merz und Maaßen nicht wagt, Axel Steier überhaupt als Urheber der ganzen Diskussion zu benennen.

Steier wird offenbar bereits jetzt geschützt, seine Darlegungen zur biologischen Wegzüchtung „weißer“ Menschen in Deutschland werden ihm daher weder politisch noch finanziell schaden. Ganz im Gegenteil: So, wie wir die politischen Verhältnisse im heutigen Deutschland kennen, wird ihm eine derart linksfaschistoide Forderung zur genetischen Auslöschung aller Menschen mit „weißer“ Hautfarbe eher noch neue Türen in Staat und Kirche öffnen.

2. Hans-Georg Maaßen

Auf Steiers Forderung nach einer genozitären Wegzüchtung der „Weißen“ in Deutschland antwortete Maaßen: „Wir können dankbar für Herrn Steier sein. Er fühlt sich so sicher, dass er ausspricht, was die treibenden politischen Kräfte im politisch-medialen Raum als Stoßrichtung haben. Eliminatorischer Rassismus gegen Weiße und der brennende Wunsch, dass Deutschland verrecken möge.“

An dieser Erwiderung ist sachlich nichts auszusetzen. Steiers Forderung ist durch und durch „eliminatorisch“: Es soll „keine Weißbrote mehr geben“ ist eine allumfassende Forderung, die sich nicht nur gegen einen Teil der Menschen „weißer“ Hautfarbe richtet, sondern gegen alle Menschen einer solchen Hautfarbe. Es geht Steier eindeutig nicht darum, innerhalb der Menschengruppe „weißer“ Hautfarbe zu selektieren, also zu unterteilen, welche „Weißbrote“ ihre Hautfarbe behalten dürfen (Nichtdeutsche Europäer? Hellhäutige Türken?) und welche wegzuzüchten sind, sondern es geht ihm darum, alle Menschen einer solchen Hautfarbe insgesamt zu beseitigen. „Keine Weißbrote mehr“: Das ist ganz offenkundig keine selektive, sondern eine auf ausnahmslose Elimination, also endgültige Beseitigung von Menschen dieser Hautfarbe gerichtete Forderung. Insofern ist Maaßens Wortwahl „eliminatorisch“ in der Sache voll und ganz gerechtfetigt.

Auch Maaßens Feststellung, dass eine derart verbal angreifend gegen eine Menschengruppe mit bestimmten genetischen Gemeinsamkeiten gerichtete Forderung zur Beseitigung dieser Menschengruppe „Rassismus“ sei, ist zweifellos zutreffend. Hätte Axel Steier die massenhafte Ansiedlung von „Weißen“ in Afrika gefordert, um „Schwarzbrote“ im Kongo wegzuzüchten, gäbe es um diese Frage, ob eine solche Forderung nun rassistisch sei oder nicht, überhaupt keine Diskussion.

Aber wird Maaßen, weil er in der Sache zweifellos recht hat, auch als Sieger vom Platz gehen?

Wir sehen ja schon an Jan Fleischhauers Artikel im Focus, dass die Presse, wie bei allen Sachverhalten der Umvolkungspolitik, auch zu dieser Diskussion nur Halbwahrheiten publizieren will. Der durchschnittliche Nachrichtenkonsument in Deutschland mit seiner „weißen“ Hautfarbe soll lieber nicht erfahren, in welch fragwürdige, linksfaschistoide Gedankenwelten Teile unserer politischen Elite bereits vorgedrungen sind: Er soll den Rauswurf Maaßens aus der CDU beklatschen und sich keine Gedanken machen über die verstörende Debatte, die zu diesem Rauswurf geführt hat. Der gesamte Streit zwischen Steier und Maaßen als Auslöser des Folgestreits zwischen Maaßen und CDU-Chef Merz soll daher verschwiegen werden.

Wenn Maaßen standhaft bleibt und genau dieses Spiel der Presse durchkreuzt, indem er immer wieder auf seinen Streit mit Axel Steier und dessen skandalöse Forderungen als Auslöser des Streits mit Merz hinweist, könnte er aus diesem Machtkampf als Gewinner hervorgehen: Axel Steiers biologistische Forderungen dürften auf das nach wie vor überwiegend „weiße“ Publikum in Deutschland doch eher abstoßend wirken, Maaßen würde für seine klare Haltung vermutlich viel Verständnis ernten. Knickt Maaßen hingegen ein oder kehrt er der CDU tatsächlich von sich aus den Rücken, ohne zuvor den Auslöser des Streits mit Friedrich Merz angemessen zu skandalisieren, wird die Presse Friedrich Merz als Sieger feiern.

3. Friedrich Merz

Friedrich Merz hat mit seinem Ultimatum an Maaßen eine echten Anfängerfehler begangen: Er hat die Entscheidung über das weitere taktische Vorgehen seinem Gegner überlassen. Gelingt es nun Maaßen, trotz der derzeitigen Faktenblockade durch die Presse, die Hintergründe seiner Äußerungen – Axel Steiers biologistische Forderungen – in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, wird die eher konservative CDU-Basis ihrem einstigen Liebling Merz die Frage stellen, was denn an Maaßens sachlich völlig gerechtfertigter Antwort auf eine offenkundig genozitär-faschistoide Forderung so verwerflich sei.

Ist Merz dann gegenüber der konservativen Basis in der Defensive, könnte Maaßen im Triumph mit dem Finger auf das woke Establishment der CDU zeigen und anschließend souverän vom Platz gehen. Wenn Maaßen das Spiel also klug und geschickt spielt, dann werden am Ende die Streithähne Steier und Maaßen durch ihr Wortgefecht beide an Macht gewinnen, und es wird nur einen ganz klaren Verlierer geben: Friedrich Merz.

» JF-Petition: Solidarität mit Hans-Georg Maaßen – Nein zum CDU-Ausschluß!

Like