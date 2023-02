Von RÜDIGER | Einschließlich Familiennachzug werden pro Jahr etwa 700.000 Ausländer aus aller Welt in Deutschland angesiedelt, Ukraineflüchtlinge nicht mitgerechnet. Deutschland wird umgevolkt: Man muss sich schon sehr dumm stellen oder politisch völlig blind sein, um diesen Vorgang zu verneinen.

Die meisten indigenen Deutschen freuen sich über diese Entwicklung: „Umvolkung, ja bitte!“ ist der vorherrschende Tenor aller diesbezüglichen Debatten in Fernsehen und Rundfunk, und auch in der breiten indigenen Bevölkerung ist die Begeisterung für den ethnischen Umbau ganzer Städte und Landstriche in Deutschland nach wie vor groß. Nur eine kleine Minderheit von etwa 15 Prozent AfD-Wählern beobachtet die Umvolkungspolitik, den Aufbau der „Totalen Bunten Republik Deutschland“, mit einer gewissen Sorge.

Wenn so viele Menschen einer Meinung sind, sollten sich allerdings gerade die Anhänger der politischen Minderheit immer wieder selbstkritisch die Frage stellen, ob sie nicht wesentliche Gesichtspunkte der Thematik außer Acht lassen. Im folgenden seien daher die zentralen Argumente der Umvolkungsbefürworter und Umvolkungskritiker noch einmal zusammengefasst:

1. Pro Umvolkung

Das wichtigste Argument der Umvolkungsbefürworter ist bekanntlich der Frieden. Zu Zeiten der europäischen Nationalstaaten befanden sich die Länder in Europa immer wieder im Krieg gegeneinander. Staaten auf der Grundlage einer Bevölkerung mit sprachlichen, kulturellen oder religiösen Gemeinsamkeiten gelten daher als friedensgefährdend. Als friedensfördernd hingegen werden Staaten mit einer sprachlich, kulturell und religiös möglichst unterschiedlichen Bevölkerung angesehen.

Das große Vorbild der Umvolkungsbefürworter sind entsprechend die USA. Dort leben Menschen verschiedenster Sprachen, Kulturen, Hautfarben und Religionen friedlich miteinander. Wirklichen Frieden wird es in Europa daher aus Sicht der Umvolkungsbefürworter erst dann geben, wenn die Bevölkerungsstruktur Europas der Bevölkerungsstruktur der USA möglichst ähnlich ist. Diese durchaus einleuchtend klingende Theorie erklärt auch die intensiven Bemühungen aller deutschen Regierungen der letzten 20 Jahre um Ansiedlung möglichst vieler Schwarzafrikaner in Deutschland: Man versucht, die Bevölkerungsstruktur des Vorbilds USA zu kopieren.

Als weiteres Argument von Gewicht wird immer wieder die Rentensituation in Deutschland hervorgehoben. Da die indigenen Deutschen zu wenig Kinder bekommen, ist es aus Sicht der Umvolkungsbefürworter notwendig, Menschen aus dem Ausland anzusiedeln. Auch dieses Argument klingt schlüssig: Das deutsche Rentensystem mit seinen Wurzeln im 19. Jahrhundert beruht bekanntlich auf der Notwendigkeit, dass stets mehr Leute in die Kasse einzahlen als es Rentenempfänger gibt, ergo ist die Anzahl der Leute im Land zu erhöhen.

Das dritte zentrale Argument der Umvolkungsbefürworter ist dekorativer Natur: „Buntheit“ gilt als Selbstzweck. Umvolkungsbefürworter freuen sich über den Anblick von Tschetschenen und Afghanen in der Fußgängerzone, weil sie diese Tschetschenen und Afghanen als exotisch, erfrischend „anders“, aus dem indigenen deutschen Einerlei herausstechend wahrnehmen, wie Farbklekse auf einem Gemälde des Aktionskünsters Jackson Pollock etwa, dessen bunte Bilder ja ohne Farbe nur als eintönig weiße Leinwände wirken würden. Die mit den Tschetschenen, Afghanen und sonstigen Personen aus aller Welt nach Deutschland importierte „Buntheit“ sorgt daher aus Sicht der Umvolkungsbefürworter ganz wesentlich für Inspiration und Abwechslung.

2. Contra Umvolkung

Diesen drei Hauptthesen der Umvolkungsbefürworter stellen die Umvolkungskritiker ebenfalls drei zentrale Argumente entgegen.

Zunächst wird die Annahme bezweifelt, dass die Umvolkung dem Frieden dient. Als Beispiele für das nicht zwangsläufig friedliche Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen, Sprachen, Religionen wird immer wieder der Zerfall Jugoslawiens angeführt oder der Völkermord in Ruanda, aber auch der aktuelle Ukraine-Krieg, der seinen Ursprung ja ebenfalls in politischen Schwierigkeiten zwischen den beiden Hauptvölkern im Land hat, Ukrainern und Russen. Auch auf das furchtbare Schicksal der in Kleinasien indigenen Armenier wird verwiesen, insbesondere da die millionenfach in Deutschland angesiedelten Türken angesichts dieses ersten großen Völkermords der Menschheitsgeschichte nie irgendwelche Reue zeigten: Aus Sicht der Umvolkungskritiker ist diese mangelnde Reue ein böses Omen für das künftige Schicksal der indigenen Deutschen. „Bunte Republiken“ hat es historisch gesehen also weltweit schon immer gegeben, und nur sehr wenige dieser polyethnischen Systeme haben eine langfristig tatsächlich friedliche Historie vorzuweisen.

Die Rentensituation in Deutschland wird auch in Kreisen der Umvolkungskritiker diskutiert, allerdings mit anderer Schlussfolgerung. Verwiesen wird auf die zahllosen statistischen Belege, denen zufolge die breite Masse der nach Deutschland aus dem Ausland importierten Personen schon seit Jahrzehnten keiner sozialabgabenpflichtigen Erwerbstätigkeit nachgeht. Diese aus der Datenlage leicht ableitbare Feststellung entkräftet zugleich das unter Umvolkungsbefürwortern ebenfalls beliebte Argument, die importierten Ausländer seien dringend benötigte Handwerker. Die meisten in Deutschland angesiedelten Ausländer sind Nettoemfänger des Sozialsystems und belasten daher die Staatskasse, statt sie zu entlasten. Wahllos Leute aus dem Ausland in Deutschland anzusiedeln, gilt aus Sicht der Umvolkungskritiker daher nicht als wirksamer Lösungsansatz zur Stabilisierung unseres aus dem 19. Jahrhundert überkommenen Rentensystems oder als geeignetes Mittel zur Behebung des Handwerkermangels.

Letztlich lehnen Umvolkungskritiker auch das in Kreisen der Umvolkungsbefürworter so häufig vorgebrachte Argument der dekorativen „Buntheit“ ab. Geistige Inspiration und Anregung sollten wir uns auf andere Weise verschaffen als durch die Ansiedlung von Tschetschenen und Afghanen. Den Spaziergang durch die Fußgängerzone kann man auch ohne Anwesenheit solcher „bunter“ Personen als geistig erfrischend empfinden, zum Beispiel indem man sich die Schaufenster anschaut, sich mit Bekannten trifft oder in einem schönen Cafe ein gutes Buch liest: „Paare, Passanten“ von Botho Strauß eignet sich etwa ganz hervorragend, um sich durch die vorbeieilenden Menschen inspirieren zu lassen, auch wenn es sich bei diesen Menschen „nur“ um indigene Deutsche handelt.

Fazit

Ohne diese beiden Sichtweisen nun zu werten, mag man die Gedankengänge sowohl der Umvolkungsbefürworter als auch der Umvolkungskritiker durchaus nachvollziehen. Da die breite Masse der indigenen Deutschen ohne Frage eher die Argumente der Umvolkungsbefürworter vertritt, oft mit größtem Eifer, sollten allerdings gerade die Umvolkungskritiker immer wieder ihre eigenen Überlegungen hinterfragen: „Millionen können nicht irren“, wie es bekanntlich heißt. Frieden, ein stabiles Rentensystem und dekorative „Buntheit“ unserer Fußgängerzonen sind dabei durchaus hehre Ziele, auf die sich sicher beide Seiten einigen können. Die Gretchenfrage, über die wir in Deutschland vermutlich noch viele Jahrzehnte lang die Köpfe zusammenstecken werden, ist eben nur, ob Umvolkung tatsächlich der richtige Weg ist, um diese hehren Ziele zu erreichen.

