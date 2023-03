Hannovers OB Belit Onay ist dafür bekannt, dass er mit der extremistischen „Letzten Generation“ für eine grüne Räterepublik eintritt. Die funktioniert so, dass Teilnehmer an grünen Parlamenten ausgelost werden, die dann anschließend darüber diskutieren sollen, wie Deutschland am besten klimaneutral werden könnte. Also ähnlich der Nationalen Front, die seinerzeit die Beschlüsse der SED zu unterstützen hatte.

In der faschistoiden Vorstellung dieses totalitären Modells haben jedwede kritische Stimmen keinen Platz. Wenn einer nicht auf Linie ist, dann ist er in den Augen dieser Mundtotmacher in der Regel ein „Nazi“. So auch in diesem Fall, den der NDR am Donnerstag schildert:

Ein Bündnis aus Parteien, Religionsgemeinschaften und Verbänden will heute Abend in Hannover gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Anlass ist ein Auftritt des umstrittenen Historikers Daniele Ganser.

Kritiker halten ihn für einen Holocaust-Relativierer und Verschwörungstheoretiker, der antisemitische Klischees verbreitet. Gegen Gansers Auftritt im Hannover Congress Centrum (HCC) hat ein breites Bündnis aus verschiedenen Parteien, Religionsgemeinschaften und Verbänden Protest angemeldet. Dazu werden etwa 500 Menschen auf dem Theodor-Heuss-Platz erwartet. Als Hauptredner hat sich Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) angekündigt.

Was man zu dieser Kritik bei Wiki erfahren kann, ist nicht gerade viel. Dort wird Ganser eben mit dem Vorwurf zitiert, dass neben den „unstrittigen Verbrechen“ der Nationalsozialisten positive Aspekte der deutschen Kultur „untergebuttert“ würden. Deutschland sei auch das Land der Dichter und Denker.

Das reicht offensichtlich, um ihm die rote SA („Antifa“) auf den Hals zu hetzen bzw. durch die bloße Erwartung, dass dies geschehen könnte, bei Veranstaltern Angst auszulösen. In mehreren Städten wurden deshalb schon Auftritte von Ganser abgesagt, unter anderem in Nürnberg und Dortmund. Das würde Onay am liebsten wohl auch in Hannover tun, wie der NDR andeutet. Kann er aber nicht:

In Nürnberg und Dortmund waren zuvor Vorträge von Ganser abgesagt worden. Die Stadt Hannover sah dafür keine rechtliche Grundlage und wollte einer möglichen Klage von Ganser aus dem Weg gehen. Dazu kommt, dass es sich bei dem Auftrittsort HCC um ein Tochterunternehmen der Stadt handelt. Im Falle einer Absage hätte der umstrittene Historiker höchstwahrscheinlich Schadensersatz fordern können, hieß es.

Und so tut Onay das, was man in seiner Position eben macht: Sich an die Spitze derer stellen, die den Kritiker verunglimpfen und mundtot zu machen versuchen. Ähnlich wie am Montag in Rostock, was aber zum Glück misslang.

