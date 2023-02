Belit Onay (Grüne), Oberbürgermeister von Hannover, hat sich den Klimaterroristen gebeugt, die zuletzt erheblich in und um Hannover Arbeiter an der Arbeit und Retter womöglich an der Rettung behinderten, indem sie wichtige Straßen blockierten. Hannover ist mittlerweile zur „Hochburg“ der Klimakleber geworden, wie die HAZ berichtet.

Das Ziel der Freizeitterroristen ist einfach, ja primitiv: Sie wollen durch ein Tempolimit auf Autobahnen und ein neues Neun Euro-Ticket die Welt retten, indem sie so das Klima regulieren. Onay reagierte, wie man es von klugen Türken kennt, die auf naive Deutsche stoßen, die als Touristen auf unglaublich günstige Angebote hereinfallen, wie zum Beispiel Teppiche oder billige Markenuhren.

Onay versprach den Doofen alles, was sie wollen: Neun Euro-Ticket und ein Tempolimit. Jedenfalls sofern er das in der Hand habe. Dazu gehört zum Beispiel ein Brief an seine Bundestagsfraktion, in dem er der „Letzten Generation“ folgte, dass ein neues Neun Euro-Ticket die Welt retten könnte, jedenfalls teilweise. Die Kleber und ihre Lemminge waren begeistert, ein „Aktivist“ stellte laut NDR fest:

„Ziviler Widerstand ist einmal mehr von Erfolg gekrönt“, sagte Bündnissprecher Theodor Schnarr am Freitag. Er appellierte an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland, sich daran ein Beispiel zu nehmen und mit den Klimaaktivisten Gespräche aufzunehmen.

Onay folgte brav auch jenen Forderungen, die die „Aktivisten“ in Bezug auf eine Abschaffung der parlamentarischen Demokratie erhoben, ein „Rätesystem“ soll her. Onay in seinem Brief:

„Das Vorhaben der Bundesregierung aus dem Koalitionsvertrag, Bürger*innenräte zu gründen, unterstütze ich ausdrücklich“, heißt es darin. Solche Gremien könnten beim Thema Klimaneutralität geeignet sein, „um möglichst viele Menschen mitzunehmen, Teilhabe sicherzustellen und dadurch den gesellschaftlichen Frieden zu bewahren“.

Vorbilder für Onays grüne Pläne zur Abschaffung der parlamentarischen Demokratie finden wir in der deutschen Geschichte. Sie zeigt, wie eine Räterepublik beginnt und wie sie sich entwickelt:

Die USPD-Mitglieder des nach der Ermordung von Eisner von den Arbeiter- und Soldatenräten eingesetzten Zentralrates riefen daraufhin am 7. April 1919 die Münchner Räterepublik aus und erklärten die Regierung Hoffmann für abgesetzt. Gleichzeitig wurde der Landtag aufgelöst und die Bildung einer „Roten Armee“ verkündet. Die Regierung Hoffmann floh nach Bamberg. Von dort steuerte sie am 13. April 1919 den gescheiterten Versuch, die Räteregierung in München zu stürzen. Nachdem zu Beginn der Revolution die Räteregierung von pazifistisch gesinnten „Dichtern und Denkern“ wie Erich Mühsam, Gustav Landauer und Ernst Toller geprägt wurde, übernahmen nach dem gescheiterten Umsturzversuch und dem Sieg der Roten Armee am 13. / 14. April 1919 Münchner KPD-Mitglieder die Führung.

So weitreichend können die Pläne von Idioten denn doch gedeihen, wenn sie auf wohlwollende Unterstützung treffen, wie hier bei dem Hannoveraner OB Belit Onay. Und was macht der Verfassungsschutz? Haldenwang schläft…

Like