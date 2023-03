Von SELBERDENKER | Am 24. März 1933 trat das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ in Kraft. Es war ein deutsches Ermächtigungsgesetz, das der Hitler-Regierung außergewöhnliche Vollmachten gab. Es legitimierte Verfassungsbrüche und hebelte parlamentarische Kontrollorgane aus. Es war der Beginn der Diktatur der Nationalsozialisten.

Über den Notstand zur Macht?

Wer die auf vielen Ebenen zerstörerische Politik der letzten Jahre verfolgt hat, wird sich nicht über die Folgen wundern, die gerade auch für jene spürbar werden, die bislang noch bequem ihren Kopf im politisch korrekten Sand hatten: Wirtschaftlicher Niedergang, Kriegsgetöse, Inflation, Knappheit von Energie, Knappheit von Wohnraum, Enteignungen, gesellschaftliche Verrohung, Spaltung und Verblödung, Anstieg von Kriminalität, Finanzierungsprobleme der Krankenkassen und Engpässe im Gesundheitswesen. Das alles wurde, sehenden Auges, politisch erzeugt: Hohe Steuern, hohe bürokratische Hürden, extrem hohe Energiekosten durch parallel laufende „Ausstiege“ aus allen grundlastfähigen Energiequellen, eine wahllose Masseneinwanderung aus meist konträren islamischen Kulturen in unsere Sozial- und Gesundheitssysteme und auf den sozialen Wohnungsmarkt, Schaden an der Bildung und Gesundheit unserer Kinder durch unnötige Schulschließungen „wegen Corona“. Oben drauf kommt jetzt noch die Kriegspolitik der Ampel-Regierung, die noch enorme zusätzliche Belastungen und Zumutungen für den deutschen Steuerzahler mit sich bringt. Man gewinnt den Eindruck, dass „unsere Vertreter“ die Not bewusst erzeugen, mit der sie über Notstandsgesetze dann ihre Selbstermächtigungen gegen Verfassung und Volk durchpeitschen können.

Doch wie sorgt man dafür, dass das Volk das alles erduldet?

„Der Rundfunk wird gereinigt“

„Der Rundfunk wird gereinigt. (…) Und mir wäre es sehr lieb und ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie diese Reinigungsaktion selbst vollziehen. (…) Wir machen gar keinen Hehl daraus: Der Rundfunk gehört uns! Niemandem sonst. Den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen. Und wenn wir eine andere Idee zu Worte kommen lassen, dann höchstens, um den Unterschied zu unserer Idee zu zeigen. Zu glauben, dass einmal eine Zeit kommen könnte, wo man allen Parteien (…) die Gelegenheit gäbe, ihre sogenannten Ideen ans Volk zu bringen, das ist kindlich.“ (Quelle)

Man könnte meinen, das sei ein Zitat der plötzlich völlig ehrlich gewordenen Intendanten von ARD und ZDF. Doch es ist aus einer Rede, die Joseph Goebbels am 25. März 1933 gegenüber den damaligen Intendanten hielt. Das war genau heute vor 90 Jahren, nur einen Tag, nachdem die nationalen Sozialisten in Deutschland die Macht ergriffen hatten. Es zeigt, wie hoch die Bedeutung der Massenmedien schon damals eingeschätzt wurde, von Leuten, die „gar keinen Hehl daraus machten“, dass sie die Propaganda dominieren und nicht zur freien Willensbildung im Sinne der Mehrheit beitragen wollten.

Eroberung und Ausnutzung der Macht ohne Rundfunk nicht denkbar

Nur wenige Monate später sprach Goebbels vom Rundfunk als Entwicklung „zur geistigen und seelischen Beeinflussung der Massen“. Das Ziel sei eine „prinzipielle, weltanschauliche Umwälzung des gesamten (deutschen) Volksdaseins“. Geplant sei eine „Revolution größten Ausmaßes, in allen Beziehungen“, die alles „revolutionär umgestalten würde“. Alles sei „planmäßig organisiert und vorbereitet worden“, so Goebbels damals.

„Sowohl die Eroberung als auch die Ausnutzung der Macht“ sei „ohne Rundfunk nicht denkbar gewesen“.

Der Rundfunk ist in totalitärem Sinne nicht dazu da, die Menschen ungefärbt und möglichst objektiv zu informieren und journalistisch respektvoll der Willensbildung zu dienen, sondern er hat „Mittler zwischen geistiger Bewegung und Volk“ zu sein.

Wer sein Handwerk bei Rundfunk und Presse im Sinne Goebbels versteht, sollte die eingetriebenen „GEZ“-Zwangszahlungen dafür nicht „Demokratieabgabe“ nennen, sondern sie als das bezeichnen was sie sind – als pure Propaganda-Steuern.

Man muss nicht dem billigen Trend folgen, überall die Nazi-Keule zu schwingen. Gestern ist nicht heute. Man wäre jedoch dumm, wenn man nicht die Parallelen und die Methoden sieht, die auf totalitäre Tendenzen hinweisen.

