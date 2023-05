Am Samstag findet die erste BPE-Kundgebung des Jahres statt. Eigentlich war die Fortsetzung der erfolgreichen Kundgebungsserie des vergangenen Jahres schon Anfang März in Leipzig und Dresden sowie Ende März in Frankfurt und Darmstadt geplant. Aber der Streit innerhalb des BPE-Vorstandes, der seit Mitte Januar die Aktivitäten der größten islamkritischen Organisation in Europa lähmt, hat den Start der Kundgebungstour lange verzögert.

Aber jetzt, nach der Wahl des neuen Vorstandes am 22. April in Wertheim, dem „Geburtsort“ der BPE, geht es wieder los. Und zwar in München, wo es mit den großen islamkritischen Kundgebungen durch das Bürgerbegehren gegen das Europäische Islamzentrum im Jahre 2011 begann. Am Stachus, dem bekannten Platz am Ende der Fußgängerzone, in dessen unmittelbarer Nähe dieses Islamzentrum damals geplant war und an dem es schon viele aufsehenerregende Veranstaltungen der BPE gab.

Nach der Mahnwache gegen den Muezzinruf in Köln am vergangenen Samstag (PI-NEWS berichtete) treffen sich die Aktivisten der BPE-Familie nun in München, um die Kritik am Politischen Islam weiter in die Öffentlichkeit zu tragen.

Es war nicht leicht, auf diesem belebten Platz eine Lücke im derzeit gut gefüllten Münchner Veranstaltungsplan zu finden. Aber von 15:30 bis 20 Uhr werden Stürzenberger & Co dort zu sehen sein. Das Journalistenteam von EWO Live wird, wie gewohnt, per Livestream übertragen und auch hier bei PI-NEWS zu sehen sein.

Like