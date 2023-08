Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat sich die Zahl der Abschiebungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 27 Prozent erhöht. Diese Antwort erhielt die Linke auf eine kleine Anfrage vom Bundesinnenministerium. Das hört sich nach viel an, ist aber in absoluten Zahlen nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Die FAZ nennt die absoluten Zahlen:

„Es wurden 7861 Personen abgeschoben, knapp 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervor, die der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vorlag. Betroffen waren darunter 1664 Frauen und 1375 Minderjährige.“

Also etwa 3000 Frauen und Minderjährige von insgesamt knapp 8000. Den Rest dürften demnach (junge) Männer bilden. Ein kleiner Spiegel der Einwanderung, bei der der Anteil der Männer entsprechend noch höher liegen dürfte. Denn es werden gerne die abgeschoben, die sich am wenigsten wehren und das sind eben nicht gerade junge Männer. Diese wehren sich regelmäßig (und erfolgreich), wie die FAZ weiter in ihrem Artikel berichtet, sodass bei ihnen die Abschiebung abgebrochen wird. Marx hätte diese Klientel vermutlich als „Lumpenproletariat“ bezeichnet, als die

„[…] zerrütteten Lebeherren mit zweideutigen Subsistenzmitteln und von zweideutiger Herkunft, verkommene und abenteuerliche Ableger der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Tagediebe, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Zuhälter, Bordellhalter […].“

Sie würden einem Klassenkampf um bessere Lebensverhältnisse eher im Wege stehen. Man muss sich diese Einschätzung nicht zu eigen machen, für überzeugte Kommunisten wie Janine Wissler und ihre „Genoss:Innen“ sollte Marx‘ Lehre aber eigentlich weiter von Bedeutung sein.

Die Linke will trotzdem alle behalten. Denn, so die „fluchtpolitische Sprecherin“ der Linken, Clara Bünger:

„Allzu oft werden dadurch Menschen unter Androhung oder Anwendung von Gewalt an Orte zurückgezwungen, an denen ihnen Krieg, extreme Armut und Perspektivlosigkeit drohen. Das ist unverantwortlich.“ Statt einer Abschiebungsoffensive forderte sie von der Bundesregierung „eine Offensive für Humanität und Menschlichkeit“.

Der Linken, die die Anfrage gestellt hat, ist es schade um alle, die abgeschoben werden. Sie würden in Armut abgeschoben. In Perspektivlosigkeit. Oder in Krieg, behauptet die „fluchtpolitische Sprecherin“ der Linken. Die ersten beiden Punkte mögen stimmen, der dritte ist gelogen. Die meisten werden nach „Georgien, Nordmazedonien, Albanien, Moldau und Serbien zurückgebracht“, so die FAZ. Dort ist kein Krieg. Und für Armut und Perspektivlosigkeit sind deren Regierungen verantwortlich, nicht unsere.

Gut, es soll den Linken unbenommen sein, sich jetzt als politischer Arm der roten Kirchen zu begreifen und auch für die Wohlstandsflüchtlinge aller Couleur einzutreten. In der Regel ist es allerdings so, dass sie Menschlichkeit einfordern, für die dann der deutsche Arbeitnehmer zahlen darf.

Vielleicht nehmen Sie, Clara Bünger, ja mal selbst jemanden bei sich zu Hause auf? Wenn Sie über solch Aktionen berichten wollen, stellen wir Ihnen hier gerne Raum zur Verfügung, auf dem Sie über Ihre Wohltaten im Rahmen Ihrer „Offensive für Humanität und Menschlichkeit“ erzählen können.

