Von M. SATTLER | Ein staatliches Museum in Deutschland betreibt wieder Rassenselektion (PI-NEWS berichtete) – das ist wohl der widerlichste Vorfall in diesem Land seit 1945. Man muss sich das genau vor Augen führen: Am Eingang selekiert die Museumsleitung die Besucher nach der Hautfarbe: die einen dürfen rein, die anderen müssen weg, Adolf lässt grüßen. Es gibt keinen staatlichen Vorgang in Deutschland nach 1945, der an rassischer Widerlichkeit mit dieser Prozedur im Dortmunder Museum Zeche Zollern vergleichbar wäre.

Dass die Museumsmitarbeiter bei dieser Menschenselektion mitmachen, statt ihrer Chefin Annette Kugler-Mühlhofer für ihre Wiederbelebung von Verfahrensweisen aus dem Dritten Reich vor die Füße zu spucken, ist nicht entschuldbar, aber erklärbar: Anweisung von oben, man tut ja nur seine Pflicht.

Aber dass es bislang keinen lauten öffentlichen Protest gegen diese Rückkehr staatlicher Rassenselektion in Deutschland, vorgeführt in einem öffentlichen Gebäude, gibt, ist völlig unverständlich. Man hat den Eindruck, die Öffentlichkeit hat noch gar nicht begriffen, was sich da in Dortmund gerade abspielt.

Denn der neue bunte Staat zeigt in seinem Museum in Dortmund nun sein wahres Gesicht. Die Botschaft, die der Staat von Dortmund aus ins ganze Land und die ganze Welt hinaus sendet, lautet ganz eindeutig: Die Ausselektierung von Menschengruppen aufgrund ihrer Hautfarbe ist in Deutschland wieder amtlich gewollt, solange es sich bei diesen ausselektierten Menschen um bestimmte, staatlich verhasste Menschengruppen handelt – heutzutage also europäische Indigene mit ihrer politisch verhassten hellen Haut.

Der Autor wagt hier eine Prophezeiung: Das Museum in Dortmund ist nur der Anfang. Es beginnt wieder genau wie damals – mit kleinen Schritten. Der Staat lotet jetzt in Dortmund aus, wie weit er bereits gehen kann. Das Museum in Dortmund ist nur ein Test: Kommt der Staat jetzt mit dieser widerlichen Aktion durch, wird er rassisches Denken und rassische Menschenselektionen nach und nach wieder zur Norm werden lassen. Er wird wieder seine rassische Propaganda heißlaufen lassen, er wird wieder rassisches Denken in unsere Hirne pumpen, er wird die Menschen in Deutschland wieder gegeneinander aufhetzen und immer radikaler werden in seinem Hass und seiner Hetze, diesmal gegen uns indigene Europäer.

In Dortmund beginnt es heute genau wie damals mit Zutrittsverboten. Und wenn wir nichts dagegen tun, wird es auch genauso enden wie damals. Deshalb: Wehret den Anfängen! Protest und Widerstand gegen die Rassenselektion im Dortmunder Museum Zeche Zollern!

