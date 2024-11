Von BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA | Nicht nur für viele Christen ist es ein absolutes Unding, dass ein Imam in islamischer Montur eine Rede von der Kanzel einer Kirche hält. Vor allem, wenn es so ein umstrittener Imam wie Bajrambejamin Idriz ist, der vor allem in München berühmt-berüchtigt ist, seit er mit 30 Millionen Euro aus dem terror-unterstützenden Katar inmitten der bayerischen Landeshauptstadt ein riesiges Islamzentrum für ganz Europa errichten wollte.

Damals wehrte sich ein Häuflein Islamkritiker gegen dieses empörende Projekt und sammelte in drei Jahren unermüdlicher Arbeit bei über hundert Kundgebungen und Infoständen 64.000 Unterschriften. Letztlich konnte dieses Islamzentrum verhindert werden, aber Imam Idriz ist weiterhin mit seinem „Münchner Forum für Islam“ präsent. Die linksgrüne Medien- und Politikszene Münchens und vor allem auch die evangelische Kirche sind dem umstrittenen Imam immer noch äußerst wohlwollend eingestellt, obwohl die Biographie und der Weg des Imams in Bayern von tiefen Spuren im radikalen Politischen Islam geprägt ist.

Diese Kanzelrede in der evangelischen Erlöserkiche an der Münchner Freiheit versuchte Idriz mal wieder zu nutzen, um den Islam als vermeintlich „friedlich“ darzustellen und angebliche Gemeinsamkeiten mit dem Christentum zu konstruieren. Idriz täuschte die versammelten Christen ganz bewusst mit lückenhaft präsentierten Koranversen und Falschdarstellungen.

Ein Mitglied der Bürgerbewegung PAX EUROPA war vor Ort in der Kirche und war Zeuge dieser gerissenen Show des „Imams Münchhausen“. Leider waren die meisten der evangelischen Christen so toleranzbeseelt und harmoniesüchtig, dass sie die Fälschungen nicht erkannten und vermutlich auch gar nicht erkennen wollten.

Auf der Homepage der BPE ist im Detail dokumentiert, wie Imam Bajrambejamin Idriz die Wahrheit mal wieder dreist verbog. Dazu ist in dem umfangreichen Artikel noch einmal dokumentiert, wie eng die Verbindungen von Idriz seit seinem Auftauchen in Deutschland im Jahr 1994 mit dem Politischen Islam in Form der Muslimbrüder und extremistischen Gruppierungen wie Milli Görüs sowie den Grauen Wölfen sind. Weiter bei der BPE..

