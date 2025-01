Von MANFRED ROUHS | Die Idee, ausgerechnet beim Autofahren eine islamische Gesichtsverschleierung anzulegen, ist nicht naheliegend. Der Niqab engt das Gesichtsfeld ein. Da kann man schnell einen anderen Verkehrsteilnehmer übersehen. Und dann kommt Allahs Hilfe möglicherweise zu spät!

Aber eine 33-Jährige Berlinerin, die 2016 zum Islam konvertiert war, um den Anforderungen ihres muslimischen Ehemanns zu genügen, bewertete das anders und verklagte das Land Berlin vor dem Verwaltungsgericht auf die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung, die ihr das Autofahren mit Niqab erlauben sollte. Die quirlige Berlinerin benötigt ihren PKW, um zur Arbeit zu kommen. Sie berief sich auf § 46 Abs. 2 S. 1 StVO, der „für bestimmte Einzelfälle oder allgemein für bestimmte Antragsteller“ Ausnahmen von der in § 23 Abs. 4 S. 1 verankerten Regelung möglich macht, nach der Autofahrer ihr Gesicht nicht verhüllen dürfen.

So kam es zum Prozesstermin, und in dem überprüfte die Richterin erst einmal in einem Nebenraum die Identität der Klägerin. Das wundert mich nicht, denn der Zufall will, dass ich die Klägerin flüchtig kenne – und, ehrlich gesagt: Nancy wirkt eher wie verkleidet als wie eine „echte“ Muslima. Kein Wunder also, dass die Richterin misstrauisch war, wie auch die „Legal Tribune Online“ berichtet.

Ihre Klage wurde am 27. Januar 2025 abgewiesen (Az. VG 11 K 61/24, Urteil vom 27.01.2025). Falls das Urteil rechtskräftig werden sollte, steckt sie in einer ernsten Zwickmühle: Ihr solide im Islam verwurzelter Ehemann will auf keinen Fall den Anblick seines Wildfangs für andere Männer freigeben. Und sie springt und fährt zwar munter wie eh und je durch Berlin, hat aber vor der Ehe in die Verschleierungs-Spielregel eingewilligt und sieht sich jetzt verpflichtet, Wort zu halten.

Wahrscheinlich wird der Ablauf der Zeit das Problem lösen. Eine durchschnittliche Ehe dauert derzeit in Deutschland etwa 15 Jahre, und davon hat Nancy den größeren Teil bereits rum …

